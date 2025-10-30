LA NACION

Nikola Topic, del Thunder, es diagnosticado con cáncer testicular y recibe quimioterapia

OKLAHOMA CITY (AP) — El escolta del Thunder de Oklahoma City, Nikola Topic, ha sido diagnosticado con cáncer testicular y está recibiendo quimioterapia.

Sam Presti, el gerente general del equipo, anunció el diagnóstico el jueves.

Topic se sometió a un procedimiento testicular a principios de mes. En ese momento, el Thunder dijo que estaría fuera por al menos cuatro semanas.

Presti afirmó que los médicos son "extremadamente positivos" sobre su pronóstico a largo plazo. Comentó que Topic ha estado entrenando durante todo el proceso y no quiso que se revelara el diagnóstico hasta después de comenzar el tratamiento.

"Él tiene todas las herramientas que uno podría desear para enfrentar y superar la situación", expresó Presti.

Topic, una selección de primera ronda en 2024, se perdió toda la temporada 2024-2025 mientras se recuperaba de un desgarro del ligamento cruzado anterior. Jugó en la liga de verano este año y comenzó un juego de pretemporada contra Charlotte, anotando 10 puntos y siete asistencias en la victoria de Oklahoma City por 135-114.

Se esperaba que Topic fuera una adición importante a un equipo que, de otro modo, cambió muy poco después de ganar el título de la NBA la temporada pasada.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

