Niña de 11 años se recupera tras el tiroteo en Mineápolis rodeada de conmovedoras tarjetas

Acostada en una cama de la unidad de cuidados intensivos, Genevieve Bisek, de 11 años, se siente reconfortada por las muchas tarjetas hechas a mano que sus compañeros de clase le han enviado tras el tiroteo del miércoles en una iglesia de Minneapolis.

Algunas están decoradas con cuentas; otras, con estrellas brillantes. Todas están pegadas a las paredes de su habitación en el Centro Médico del condado de Hennepin, donde se recupera. Su condición ha mejorado de crítica a satisfactoria.

“Todas estas tarjetas hechas a mano son absolutamente adorables y conmovedoras”, dijo el sábado Wanda Stipek, tía de Genevieve, en una entrevista telefónica con The Associated Press. “Esto viene de otros niños que también tienen su propio trauma y, aun así, se acercan a ella y le muestran su amor. Ella tiene estas tarjetas pegadas en las paredes de su habitación para que pueda verlas y estar rodeada de ese amor”.

Genevieve fue una de las 20 personas baleadas durante el ataque en la Iglesia de la Anunciación, mientras cientos de estudiantes de la cercana Escuela Católica de la Anunciación y otras personas se reunían para una misa. El tirador disparó 116 rondas de rifle a través de las vidrieras de la iglesia, matando a dos estudiantes e hiriendo a 18 personas, casi todas ellas menores de edad. El atacante, Robin Westman, de 23 años, se quitó la vida.

Al menos siete personas seguían en el hospital el sábado. Un portavoz del Centro Médico del Condado de Hennepin dijo que cinco niños recibían tratamiento allí, entre ellos cuatro en condición satisfactoria y uno en condición crítica, así como un adulto que se encontraba grave. Un portavoz del Hospital Children’s Minnesota – Minneapolis dijo que los médicos del nosocomio atendían a un paciente.

Genevieve, una estudiante de sexto grado en la escuela católica que ama a los animales y jugar al aire libre, estaba consciente después del tiroteo, comentó Stipek. Cuando las autoridades despejaron la iglesia, la reunieron con otros niños para evaluar sus heridas y fue trasladada al hospital en una ambulancia junto con otro estudiante herido, explicó.

El personal médico mantuvo sedada a la niña hasta el jueves.

“Genevieve es una niña muy sensible y compasiva”, expresó Stipek. “Cuando despertó de la sedación después del evento, lo primero que hizo fue preguntar por los otros niños”.

Stipek dijo que Genevieve le dijo a su madre: “No puedo decir que desearía que esto no me hubiera pasado porque tampoco quiero que le haya pasado a nadie más”.

Mencionó que a la menor aún no se le ha dicho quién murió.

Comentó que uno de los estudiantes fallecidos, Fletcher Merkel, de ocho años, era un vecino y amigo de la familia.

Las tarjetas hechas a mano y otras muestras de apoyo de la comunidad, como los lazos atados alrededor de los árboles en el vecindario y las donaciones realizadas en línea, han ayudado a la familia a sobrellevar su trauma, señaló Stipek.

“A veces pienso que cuando sucede algo terrible como esto, consideras al mundo un lugar aterrador y peligroso lleno de malas personas, pero estamos muy conmovidos por la bondad”, dijo. “Todas esas cosas muestran amor y apoyo, y todo eso nos ayuda a saber que hay bondad ahí afuera. Creo que eso es parte del proceso de sanación. Es importante que recordemos que el mundo todavía está lleno de buenas personas”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.