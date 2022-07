"Niña del napalm" escolta a refugiados de Ucrania a Canadá

VARSOVIA (AP) — Phan Thị Kim Phuc, la niña que aparece en la emblemática foto de un ataque con napalm en la guerra de Vietnam en 1972, acompañó el lunes a 236 refugiados de la guerra de Ucrania en un vuelo de Varsovia a Canadá.

La icónica fotografía, en la que Phuc corre con su cuerpo desnudo quemado junto con otros niños, fue impresa en el avión de una organización no gubernamental que traslada a los refugiados a la ciudad de Regina, capital de la provincia canadiense de Saskatchewan. La imagen fue tomada en junio de ese año por el fotógrafo Nick Ut de The Associated Press y ganó el premio Pulitzer.

Kim, de 59 años y de nacionalidad canadiense, dijo que quiere que su historia y su trabajo a favor de los refugiados sean un mensaje de paz. Viajó desde Toronto con su marido, Bui Huy Toan, para abordar el vuelo humanitario.

Los refugiados, en su mayoría mujeres y niños de toda Ucrania, se encuentran entre los miles de ucranianos a los que Canadá les ha concedido visas humanitarias tras la invasión rusa de su país. Millones de ucranianos han huido desde que Rusia iniciara la guerra el 24 de febrero. Casi 5,5 millones se han registrado en organizaciones humanitarias en Europa, según las Naciones Unidas.

Canadá es uno de los muchos países occidentales que ofrecen un lugar seguro a los refugiados ucranianos.

El fundador de la organización no gubernamental Solidaire, el filántropo y piloto argentino Enrique Pineyro, fue quien pilotó el Boeing 787. Oscar Camps, de la organización española Open Arms, también iba a bordo.