Niña palestina asesinada en cisjordania miraba por la ventana, según su padre

Por Ali Sawafta

YENÍN, Cisjordania, 4 sep (Reuters) - Una joven palestina de 16 años que murió esta semana en la ciudad ocupada de Yenín, en Cisjordania, fue abatida por los disparos de un francotirador israelí cuando miraba por la ventana de su casa, dijo el miércoles su padre. El ejército israelí ha dicho que está investigando los informes sobre la muerte de Lujain Osama Musleh el martes, durante una gran operación en distintas zonas de Cisjordania en la que participaron cientos de soldados y vehículos blindados. Osama Musleh dijo que las tropas habían rodeado la casa contigua a la suya cuando su hija recibió un disparo en la frente tras abrir la cortina para mirar al exterior. "Ella no subió al tejado, no lanzó ninguna piedra y no llevaba ningún arma", contó. "Tenía 16 años. Lo único que hizo fue mirar por la ventana y el soldado la vio y le disparó. Una bala que le apuntó a la frente".

Más de 30 palestinos han muerto y se han producido decenas de detenciones durante la operación, que comenzó hace una semana en distintas zonas de Cisjordania. La mayoría han sido reivindicados como miembros de grupos palestinos armados como Hamás, la Yihad Islámica o Al Fatah, pero algunos, como Lujain, han sido civiles no implicados.

(Redacción: James Mackenzie, Editado en español por Javier López de Lérida)

Reuters