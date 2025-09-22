Niña que habla con los animales, la propuesta del argentino Iván Fund en San Sebastián

Anika tiene el don de comunicarse con los animales, vivos o muertos, una habilidad que les sirve a sus cuidadores para ganar dinero en una Argentina en crisis. Es "El mensaje", la película de Iván Fund que concursa en el Festival de San Sebastián.

El largometraje, que recibió ayudas en San Sebastián para poder finalizarse, compite por el premio a la mejor película latinoamericana en esta 73ª edición del certamen en la ciudad vasca.

"Es un honor, es una alegría siempre" estar en el festival, que es "el final del recorrido natural de la película, ya que 'El mensaje' arrancó en el Foro de Coproducción de San Sebastián hace dos años y estuvo en el Work in Progress el año pasado", dice a la AFP Iván Fund, en referencia a los programas de los que se benefició el film.

"Aquí empezó todo. Estamos supercontentos de recibir el apoyo, el acompañamiento concreto, más aún en la tristemente célebre realidad del cine argentino ahora", señala el realizador de 41 años.

Fund se refería a los recortes dispuestos por el presidente ultraliberal Javier Milei, que impactaron de lleno al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), el órgano público de fomento y apoyo a la producción cinematográfica.

Ante esta situación, el Festival de San Sebastián, históricamente trampolín del cine latinoamericano hacia Europa, organizó un acto de solidaridad con el cine argentino en su edición de 2024 y este año programó tres producciones del país en su Sección Oficial y otras cuatro en Horizontes Latinos.

"Por eso está buenísimo estar acá, hay mucho amor por el cine", dice Fund.

- "Un don especial" -

En "El mensaje", Anika es una niña que puede entender a los animales.

Viaja en una autocaravana por polvorientas carreteras del interior de Argentina con sus cuidadores, quienes ofrecen sus servicios a cambio de dinero. "Una de las primeras imágenes que hubo fue la de un personaje que tenía un don especial, un talento único, dentro de un contexto en el cual eso solo alcanzaba para juntar unos pesos para llegar a fin de mes y bancar [lograr] la supervivencia", explica Fund sobre el origen de la historia. La película filmada en blanco y negro, que ganó en Berlín el Premio del Jurado, ofrece pocas respuestas y más bien invita al espectador a reflexionar e ir entendiendo lo que va viendo. "La idea era una 'road movie', con una estructura muy sencilla que podía dar lugar a que uno como espectador esté invitado a ir descubriendo a los personajes y los vínculos", explica el director. - Anika, su hija - La niña es interpretada por la hija de Fund, con el mismo nombre, un hecho que se produjo debido a la dificultad que tuvo la película para llevarse a cabo. "Pasó algo muy simpático, que yo estaba pensando la película y escribía y Anika me veía y me preguntaba por qué no podía ser ella la niña", pero en ese momento el personaje era mayor, relata Fund. "Pero es tan difícil conseguir financiamiento y plata para hacer la película, y el cine tarda tanto tiempo, que terminó jugando a su favor, y para cuando se pudo armar la producción, ella tenía la edad que yo esperaba del personaje y fue algo muy natural y orgánico", recuerda. Los actores que hacen de sus tutores, Mara Bestelli y Marcelo Subiotto, conocían a Anika "desde que es muy pequeña", apunta Bestelli. "Cuando empezamos a rodar (...) le avisé a Anika que no la iba a tratar bien a veces, como para proteger a la niña, y ella me dijo: 'Ay, Mara, ya sé'. Ella tenía mucho más claro que yo que estábamos filmando una película", recuerda Bestelli con una sonrisa. "El mensaje" concursa con otras once producciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Uruguay. El galardón se entrega el sábado 27 en la gala de cierre del festival. du/pc