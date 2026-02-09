Niña volvió a custodia del ICE y se le negó medicina tras hospitalización, dice demanda en EEUU

Por Jack Queen

NUEVA YORK, 9 feb (Reuters) - Una niña de 18 meses detenida durante semanas por las autoridades de inmigración estadounidenses fue devuelta a custodia y se le negó la medicación, después de haber sido hospitalizada con una enfermedad respiratoria que puso en peligro su vida, según una demanda presentada en un tribunal federal de Texas

La niña, identificada en la demanda como "Amalia", fue puesta en libertad por las autoridades de inmigración del Gobierno del presidente Donald Trump después de que sus padres presentaran una demanda el viernes

Los padres también fueron puestos en libertad. La demanda había solicitado la libertad de los tres

En un comunicado el lunes, tras la publicación de la noticia el sábado, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Tricia McLaughlin, dijo que las afirmaciones de que Amalia no recibió el tratamiento médico adecuado ni los medicamentos eran falsas

Según la demanda, la familia fue detenida durante un control de las autoridades de inmigración el 11 de diciembre y recluida en un centro de Dilley, Texas. Amalia estuvo hospitalizada del 18 al 28 de enero y regresó al centro de Dilley durante un brote de sarampión, según la demanda

"La pequeña Amalia nunca debería haber sido detenida. Casi muere en Dilley", dijo Elora Mukherjee, abogada de la familia

Mukherjee dijo que cientos de niños y familias detenidos en Dilley carecen de suficiente agua potable, alimentos saludables, oportunidades educativas o atención médica adecuada, y deberían ser puestos en libertad

McLaughlin sostuvo en el comunicado del lunes que la niña recibió atención médica inmediatamente después de enfermar, fue ingresada en un hospital para recibir tratamiento y regresó al centro de Dilley después de que un pediatra autorizó su alta

Amalia fue alojada en la unidad médica a su regreso y recibió el tratamiento adecuado y los medicamentos recetados, según la declaración

El Gobierno de Donald Trump ha sido acusado de tácticas severas e inhumanas, así como de violar órdenes judiciales al llevar a cabo su programa de deportación masiva

Los padres de Amalia, originarios de Venezuela, viven en Estados Unidos desde 2024 con su hija, que es ciudadana mexicana, según la demanda, que dice que los tres tienen la intención de solicitar asilo en Estados Unidos

Amalia desarrolló fiebre el 1 de enero, que alcanzó los 40 grados, comenzó a vomitar con frecuencia y tenía dificultades para respirar, según la demanda

El 18 de enero fue trasladada al hospital con niveles extremadamente bajos de saturación de oxígeno y se le diagnosticó COVID-19, virus respiratorio sincitial, bronquitis viral y neumonía, según la demanda. Se le administró oxígeno suplementario

Amalia recibió un nebulizador y un medicamento respiratorio al salir del hospital, pero el personal del centro de detención se los quitó al regresar, según la demanda. La niña ha perdido el 10% de su peso y se le dieron bebidas nutricionales para ayudarla a recuperarlo, pero las autoridades también se las confiscaron, según la demanda

(Reportaje de Jack Queen en Nueva York; edición en español de Javier López de Lérida)