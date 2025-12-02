Niñas paraguayas enfrentan violencia sexual, embarazo forzado y exclusión escolar: estudio

1 dic (Reuters) - Las niñas y adolescentes paraguayas que quedan embarazadas a causa de violencia sexual, matrimonio infantil o uniones forzadas enfrentan una triple carga de pobreza, discriminación y exclusión educativa, mostró un nuevo estudio realizado por FLACSO Paraguay y Plan International.

La investigación, desarrollada en comunidades de Guairá, Paraguarí, San Pedro y Asunción, y publicada el XXXX, se basó en un centenar de entrevistas con madres adolescentes, padres, docentes y líderes comunitarios.

Los hallazgos muestran que el embarazo adolescente no es un hecho aislado, sino que está profundamente vinculado con la desigualdad estructural y la violencia, factores que a su vez refuerzan la exclusión social y escolar.

También evidencian que muchos de estos embarazos ocurren en contextos de abuso sexual y relaciones coercitivas con hombres adultos. "Estas situaciones les arrebatan el derecho a una adolescencia plena y segura", advirtieron FLACSO y Plan International.

El informe revela que el estigma y las burlas en las aulas llevan a muchas jóvenes a abandonar la escuela. "Quería volver a estudiar, pero me daba vergüenza. Tenía miedo de que se rieran de mí", relató Emilia, de 17 años, quien se convirtió en madre a los 15.

Otro patrón recurrente es la ausencia de los hombres en los roles de paternidad, lo que profundiza las dinámicas de desigualdad y deja a las madres adolescentes enfrentando solas los desafíos cotidianos.

El estudio señala además que las expectativas tradicionales de género siguen asignando a las niñas y mujeres la responsabilidad casi exclusiva del cuidado infantil, reduciendo sus posibilidades de estudiar.

"Tengo que hacerlo todo (...) incluso cuando estoy enferma, me levanto porque tengo responsabilidades con mi hijo", contó Sabrina, de 22 años, quien quedó embarazada a los 17.

El estudio pide que se fortalezcan las políticas públicas de protección para niñas y adolescentes de la violencia y la exclusión educativa, con programas de salud integral, acompañamiento psicosocial y educación basada en derechos e igualdad de género.

"Cada niña tiene derecho a seguir soñando y estudiando, sin importar la maternidad o el embarazo. Cuando una niña es forzada a abandonar la escuela, la sociedad le falla", dijo Noelia Errecarte, representante de Plan International Paraguay. (Reporte de Javier Leira, editado por Daniela Desantis)