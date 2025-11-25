Niñas secuestradas en escuela en Nigeria han sido rescatadas, dice presidente del país

LAGOS, Nigeria (AP) — Las 24 estudiantes que fueron secuestradas en una escuela del noroeste de Nigeria la semana pasada han sido rescatadas, anunció el presidente del país el martes.

Las niñas fueron secuestradas el 17 de noviembre en Kebbi, en el noroeste de Nigeria. En ese momento la policía dijo que 25 habían sido tomadas, pero un comunicado el martes citó al presidente Bola Tinubu diciendo que las 24 estudiantes que habían sido secuestradas fueron rescatadas. No se dieron detalles sobre la misión de rescate.

"Estoy aliviado de que se haya dado cuenta de las 24 niñas. Ahora, debemos, como cuestión de urgencia, poner más botas sobre el terreno en las áreas vulnerables para evitar más incidentes de secuestro", dijo Tinubu según el comunicado.

El ataque en Kebbi fue uno de una serie de recientes secuestros masivos en Nigeria.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.