"Ningún problema por resolver" con Salah, declara Slot

No hay "ningún problema por resolver" con Mohamed Salah, aseguró el entrenador del Liverpool Arne Slot el sábado, luego de la victoria de los Reds 2-0 contra el Brighton.

La estrella egipcia había protestado el sábado pasado en zona mixta luego de haber sido suplente por tercer partido consecutivo en Leeds (3-3). Sus declaraciones incendiarias le costaron ser apartado de la convocatoria del partido de Liga de Campeones del pasado martes, contra el Inter de Milán.

"La razón por la que no estuvo en Milán fue su entrevista. Todo el mundo puede tener su opinión: ¿tiene que estar apartado una vez, dos, tres, cuatro veces, cuatro meses, doce años? Cada entrenador toma decisiones diferentes al respecto", declaró Slot en rueda de prensa tras el partido.

Entrenador y jugador tuvieron una conversación el viernes, pero Slot no quiso revelar el contenido de esa charla.

"Nunca digo nada sobre el contenido de nuestras conversaciones (con jugadores), no voy a hacer una excepción ahora, pero creo que las acciones hablan más fuertes de lo que se ha dicho. Estaba de nuevo en el grupo y, cuando tuve que hacer mi primer cambio, le hice entrar", explicó Slot.

"Para mí, no hay ningún problema por resolver. Para mí, es igual que con cualquier otro jugador", insistió el neerlandés.

Slot hizo entrar a Salah durante la primera mitad, tras la lesión de Joe Gomez. El centrocampista húngaro Dominik Szoboszlai retrasó su posición en el césped para ocupar la posición de Gomez y hacer hueco en el ataque a Salah.

El atacante pondrá rumbo ahora a Marruecos para disputar la Copa África con Egipto.

Al contrario que la semana pasada, Salah no se paró este sábado en la zona mixta para responder a las preguntas de los periodistas.

"A veces hay que entender un poco las frustraciones de los jugadores con una carrera como la suya, que han logrado tantas cosas. No voy a entrar en los detalles, se ha arreglado porque estaba de vuelta en la convocatoria. Es un jugador al que todo el mundo quiere", declaró su compañero francés, el defensa Ibrahima Konaté, al difusor Canal +.