LA NACION

Ninguna de las 11 personas que murieron en hundimiento de lancha a manos de EEUU eran miembros del Tren de Aragua: ministro del Interior de Venezuela

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Handout picture released by Venezuela's Interior and Justice Ministry showing Interior Minister Diosdado Cabello speaking on the arrest of opposition member Juan Pablo Guanipa during a press conference in Caracas on May 23, 2025. Leading Venezuelan opposition member Juan Pablo Guanipa was arrested on May 23, 2025, on charges of leading a "terrorist network" that planned to attack parliamentary and regional polls on Sunday, Interior Minister Diosdado Cabello said. (Photo by Handout / Venezuela's Interior and Justice Ministry / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Venezuela's Interior and Justice Ministry" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Ninguna de las 11 personas que murieron en hundimiento de lancha a manos de EEUU eran miembros del THANDOUT - Venezuela's Interior and Justice

11 sep (Reuters) - Ninguna de las 11 personas que murieron en el hundimiento de una lancha a manos de militares de Estados Unidos la semana pasada eran miembros de la banda Tren de Aragua, dijo el jueves el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello.

"Confesaron abiertamente que asesinaron a 11 personas", dijo Cabello en un acto en Caracas transmitido por la televisora estatal.

Agregó que "hemos hecho nuestras investigaciones aquí en nuestro país y ahí están las familias de personas desaparecidas que reclaman a sus parientes y cuando preguntamos en los pueblos ninguno es ni del Tren de Aragua, ni es narcotraficante ni llevaban drogas, se ha cometido un asesinato contra un grupo de ciudadanos utilizando una fuerza letal".

(Reporte de Redacción Reuters)

LA NACION
Más leídas
  1. Los nuevos relojes de Apple traen una función que no tiene ningún otro competidor
    1

    Presión alta: Apple Watch Series 11 y una función que no tiene ningún otro competidor

  2. La corrida de toros donde el objetivo no es matarlos, sino quitarles una vincha roja
    2

    Casabindo: la corrida de toros donde el objetivo no es matarlos, sino quitarles una vincha roja

  3. Todo cambió, pero aún no llega octubre
    3

    Todo cambió, pero aún no llega octubre

  4. Llegó a Ezeiza el vuelo con argentinos deportados por Estados Unidos
    4

    Llegó a Ezeiza el vuelo con argentinos deportados por Estados Unidos

Cargando banners ...