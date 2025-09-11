Ninguna de las 11 personas que murieron en hundimiento de lancha a manos de EEUU eran miembros del Tren de Aragua: ministro del Interior de Venezuela

11 sep (Reuters) - Ninguna de las 11 personas que murieron en el hundimiento de una lancha a manos de militares de Estados Unidos la semana pasada eran miembros de la banda Tren de Aragua, dijo el jueves el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello.

"Confesaron abiertamente que asesinaron a 11 personas", dijo Cabello en un acto en Caracas transmitido por la televisora estatal.

Agregó que "hemos hecho nuestras investigaciones aquí en nuestro país y ahí están las familias de personas desaparecidas que reclaman a sus parientes y cuando preguntamos en los pueblos ninguno es ni del Tren de Aragua, ni es narcotraficante ni llevaban drogas, se ha cometido un asesinato contra un grupo de ciudadanos utilizando una fuerza letal".

(Reporte de Redacción Reuters)