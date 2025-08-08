"Ninguna esperanza": moscovitas se muestran escépticos antes de posible encuentro Trump-Putin

Antes de un posible encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin, varios moscovitas entrevistados por AFP este viernes se muestran escépticos y dudan que eso lleve a una solución rápida del conflicto en Ucrania.

El presidente estadounidense se declaró el jueves dispuesto a reunirse con su homólogo ruso.

Por su parte, el Kremlin afirmó que se alcanzó un "acuerdo de principio" entre Rusia y Estados Unidos para una cumbre en los próximos días.

Pero Arseni, un estudiante moscovita de 21 años, no espera "ninguna decisión" durante dicha reunión.

Según él, este encuentro se traducirá en "declaraciones" que podrían incluir frases "vagas y habituales" de Trump como "estoy decepcionado o estoy contento".

"No tengo ninguna esperanza, honestamente. 'Piensa en lo mejor pero prepárate para lo peor'", añade Irina, abogada de 57 años, citando un famoso dicho ruso.

Ninguna de las personas entrevistadas por AFP quiso revelar su apellido.

Serguéi, de 28 años, vendedor de repuestos para automóviles, destaca que la ofensiva está "atascada" y que una reunión Trump-Putin sería solo una "primera etapa" antes de una paz que aún parece lejana.

Más optimista, Leónid, de 70 años, cree que Putin y Trump podrían "ponerse de acuerdo en algo, aunque sea un alto el fuego" a lo largo del frente.

- "Purificar Ucrania" -

Otros, más radicales, consideran que Rusia, tras más de tres años de un conflicto devastador y mortal, debe realizar todas sus ambiciones militares, es decir, conquistar toda Ucrania.

"Hay que llegar hasta el final. Hay que purificar Ucrania", proclama Natalia, jubilada de 79 años.

"Hay que abrir esa herida y limpiarla", añade esta trabajadora retirada del sector médico.

Irina también se opone a una congelación de las hostilidades y estima que hay que luchar "hasta agotar los recursos".

Tatiana, empleada ferroviaria de 39 años, es menos categórica.

Aunque afirma "no saber" qué sería bueno para Rusia porque "los dirigentes tienen su opinión", no se opondría a una congelación de la línea del frente, pues considera que Rusia "ya tiene suficientes territorios".

Moscú exige que Ucrania le ceda cuatro regiones parcialmente ocupadas (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón), además de Crimea, anexionada en 2014, y que renuncie a las entregas de armas occidentales y a cualquier adhesión a la OTAN.

Exigencias inaceptables para Ucrania, que desea la retirada de las tropas rusas y garantías de seguridad occidentales, entre ellas que sigan suministrándole armas y el despliegue de un contingente europeo, a lo que Rusia se opone.