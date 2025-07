Niño con lesión cerebral lucha por su vida en el colapsado sistema de salud de Gaza

BEIRUT (AP) — Es como si todo el peso de la guerra de Israel en Gaza hubiera caído sobre Amr al-Hams. El niño de tres años tiene metralla en el cerebro debido a un ataque israelí en la tienda de su familia. Su madre embarazada fue asesinada. Su padre está paralizado por el dolor tras la muerte del amor de su vida.

Ahora el niño yace en una cama de hospital, incapaz de hablar, incapaz de moverse, perdiendo peso, mientras los médicos no tienen los suministros para tratar su lesión cerebral o ayudar en su rehabilitación después de un bloqueo de semanas y bombardeos constantes.

El frágil cuerpo de Amr, que salió hace poco de cuidados intensivos, se retuerce visiblemente de dolor. Sus ojos grandes recorren la habitación. Su tía está convencida de que busca a su madre. No puede hablar, pero ella cree que está tratando de decir "mamá".

"Estoy intentando todo lo que puedo. Es difícil", dijo su tía Nour al-Hams, su principal cuidadora, sentada junto a él en la cama en el Hospital Nasser de Jan Yunis, en el sur de Gaza. "Lo que está viviendo no es fácil".

Para tranquilizarlo, su tía a veces le dice que su madre volverá pronto. Otras veces trata de distraerlo, entregándole una pequeña pelota.

La guerra ha diezmado el sistema de salud

La guerra comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando milicianos liderados por Hamás irrumpieron en Israel y mataron a unas 1200 personas, en su mayoría civiles, y tomaron a 251 personas como rehenes. La campaña de represalia de Israel ha matado a más de 57.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que dice que mujeres y niños constituyen la mayoría de los muertos, pero no especifica cuántos eran combatientes o civiles.

Casi 21 meses después del conflicto que desplazó a la gran mayoría de los 2,3 millones de personas de Gaza, es casi imposible para los heridos críticos recibir la atención que necesitan, dicen médicos y trabajadores humanitarios.

El sector de la salud ha sido diezmado: casi la mitad de los 36 hospitales del territorio han quedado fuera de servicio. Los bombardeos y ataques diarios abruman las instalaciones restantes, que operan sólo de forma parcial. Luchan con la escasez de todo, desde combustible, gasas y suturas hasta respiradores o escáneres que se han averiado y no pueden ser reemplazados.

Las fuerzas israelíes han asaltado y sitiado instalaciones médicas, alegando que los milicianos de Hamás las han utilizado como centros de mando. Los médicos han sido asesinados o desplazados, incapaces de llegar a los hospitales debido a las continuas operaciones militares.

Durante más de dos meses y medio, Israel bloqueó toda la comida, medicinas y otros suministros para entrar en Gaza, acusando a Hamás de desviar la ayuda para financiar sus actividades militares, aunque la ONU dijo que no había desvío sistemático. La población fue empujada hacia la hambruna.

Desde mediados de mayo, Israel ha permitido la entrada de un goteo de ayuda, incluidos suministros médicos.

El Ministerio de Salud de Gaza estima que 33.000 niños han resultado heridos durante la guerra, incluidos 5000 que requieren rehabilitación a largo plazo y atención crítica. Más de 1000 niños, como Amr, sufren lesiones cerebrales o de la médula espinal o extremidades amputadas.

“Gaza estará lidiando con generaciones futuras de niños viviendo con todo tipo de discapacidades, no solo cerebrales, sino discapacidades de extremidades que son consecuencias de amputaciones que podrían haberse prevenido si el sistema de salud no estuviera bajo las presiones que está, no hubiera sido sistemáticamente atacado y destruido como lo fue”, dijo Tanya Haj-Hassan, especialista en cuidados intensivos pediátricos que ha trabajado como voluntaria varias veces en Gaza con organizaciones médicas internacionales.

Un viaje fatídico al norte

En abril, una semana antes de su fecha de parto, la madre de Amr, Inas, persuadió a su esposo para visitar a sus padres en el norte de Gaza. Viajaron desde la tienda en la que vivían en la costa sur de Gaza hasta la tienda donde viven sus padres.

Estaban compartiendo una comida vespertina cuando ocurrió el ataque. La madre de Amr y su bebé por nacer, su abuelo y su hermano y hermana fueron asesinados.

Amr fue llevado de urgencia a la UCI en el Hospital Indonesio, el más grande del norte de Gaza. Un escáner confirmó metralla en su cerebro y función cerebral reducida. Se le insertó un tubo de respiración en la garganta.

“Tiene tres años. ¿Por qué debería soportar el peso de un cohete?”, preguntó su tía.

Su padre, Mohammed, estaba demasiado aturdido para siquiera visitar la UCI. Su esposa había sido el amor de su vida desde la infancia, dijo la tía. Apenas hablaba.

Los médicos dijeron que Amr necesitaba rehabilitación avanzada. Pero mientras estaba en el hospital, las fuerzas israelíes atacaron la instalación, rodeando sus instalaciones y causando daños a sus torres de comunicación, suministros de agua y una de sus salas. Se emitieron órdenes de evacuación para el área, y los pacientes fueron trasladados al Hospital Shifa en la Ciudad de Gaza.

Otro viaje traicionero

Pero Shifa estaba abrumado con bajas masivas, y el personal pidió a la familia que llevara a Amr al sur, aunque no se podían destinar ambulancias ni tanques de oxígeno.

El padre y la tía tuvieron que llevar a Amr, recién salido de la UCI con el tubo en la garganta, en un rickshaw motorizado para el viaje de 25 kilómetros (15 millas) al Hospital Nasser.

Amr sufría dolor, sus niveles de oxígeno bajaron. Perdía el conocimiento de forma intermitente.

“Estuvimos leyendo el Corán todo el camino”, dijo su tía, rezando para que sobrevivieran a los bombardeos y Amr al viaje accidentado sin atención médica.

A mitad de camino, llegó una ambulancia. Amr llegó al Hospital Nasser con niveles de oxígeno en sangre tan bajos que fue ingresado de nuevo en la UCI.

Incapaz de recibir la atención que necesita

Aun así, el Hospital Nasser no pudo proporcionar a Amr todo lo que necesitaba. Los nutrientes intravenosos no están disponibles, dijo el jefe de pediatría de Nasser, el doctor Ahmed al-Farra. La leche fortificada que Amr necesitaba desapareció del mercado y del hospital después de semanas de bloqueo de Israel. Ha perdido aproximadamente la mitad de su peso.

Cuando salió de la UCI, Nour compartía su cama con él por la noche y le administraba su medicación. Ella muele arroz o lentejas en una pasta para alimentarlo a través de una jeringa conectada a su estómago.

“Tenemos hambre en Gaza. No hay nada para comer”, dijo su tía, que es enfermera titulada. “No queda nada”.

La atención que Amr ha perdido probablemente tendrá efectos a largo plazo. La atención inmediata para lesiones cerebrales es crítica, dijo Haj-Hassan, al igual que la terapia física y del habla posterior.

Desde que comenzó el bloqueo israelí en Gaza en marzo, 317 pacientes, incluidos 216 niños, han salido del territorio para recibir tratamiento médico junto con casi 500 de sus acompañantes, según la Organización Mundial de la Salud.

Más de 10.000 personas, incluidos 2500 niños, esperan evacuación.

Amr es uno de ellos.

COGAT, el cuerpo militar israelí a cargo de los asuntos civiles en Gaza, coordina las evacuaciones médicas después de recibir solicitudes de países que aceptarán a los pacientes y los controles de seguridad. En las últimas semanas, más de 2000 pacientes y sus acompañantes han salido para recibir tratamiento, dijo COGAT, sin especificar el período de tiempo.

Tess Ingram, portavoz de la agencia de la ONU para la infancia, dijo que la única esperanza para muchos de los heridos críticos que permanecen en Gaza es salir. Los países necesitan “abrir sus corazones, abrir sus puertas y abrir sus hospitales a los niños que sobrevivieron a lo inimaginable y ahora languidecen en el dolor”, dijo.

La tía de Amr observa cada uno de sus movimientos. No está contento con sus pañales, dijo. Los superó hace mucho tiempo. Era un niño inteligente, ahora llora “sintiendo pena por sí mismo”, dijo Nour. Tiene convulsiones y necesita tranquilizantes para dormir.

“Su cerebro todavía se está desarrollando. ¿Qué pueden hacer por él? ¿Podrá volver a caminar?”, preguntó Nour. “Mientras esté en Gaza, no hay recuperación para él”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.