Niño de Los Ángeles muere por complicación de sarampión que contrajo varios años antes

Un niño en edad escolar falleció debido a una rara complicación del sarampión que contrajo varios años antes, informaron el jueves las autoridades de salud del condado de Los Ángeles.

El niño, que era demasiado joven para ser vacunado cuando contrajo la infección, falleció de panencefalitis esclerosante subaguda, de acuerdo con el departamento de salud del condado. Este trastorno incurable causa daño cerebral progresivo y es casi universalmente fatal.

Aproximadamente una de cada 10.000 personas que contraen sarampión desarrolla este trastorno, pero el riesgo en los bebés es de uno en 600.

“Este caso es un doloroso recordatorio de lo peligroso que puede ser el sarampión, especialmente para los miembros más vulnerables de nuestra comunidad”, declaró el doctor Muntu Davis, funcionario de salud del condado de Los Ángeles. "Los bebés que son demasiado jóvenes para recibir la vacuna dependen de todos nosotros para ayudar a protegerlos a través de la inmunidad comunitaria".

Este ha sido el peor año para el sarampión en Estados Unidos en más de tres décadas, a medida que las tasas de vacunación infantil han disminuido y los brotes se han propagado dentro y fuera del país. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades habían confirmado hasta el martes 1454 infecciones, incluidos tres decesos.

La vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola es segura y tiene una efectividad del 97% en la prevención del sarampión luego de dos dosis. Los médicos recomiendan que los niños reciban la primera dosis entre los 12 y 15 meses de edad y una segunda entre los 4 y los 6 años.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.