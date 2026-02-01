Niño ecuatoriano de cinco años detenido por el ICE vuelve a Minnesota, dice legislador

Por Timothy Gardner

WASHINGTON, 1 feb (Reuters) - Liam Conejo Ramos, de cinco años, y su padre han regresado a su hogar en un suburbio de Mineápolis tras haber sido detenidos por agentes de inmigración y recluidos en un centro en Texas, informó el domingo un legislador.

Un juez federal ordenó el sábado la liberación de Adrián Conejo Arias y su hijo, a quienes agentes de inmigración detuvieron durante una redada en Minnesota. El representante demócrata de Texas Joaquín Castro dijo en las redes sociales que los recogió esa noche en el centro de detención y los acompañó de regreso a Minnesota el domingo.

"Liam ya está en casa. Con su gorra y su mochila", dijo Castro. "No pararemos hasta que todos los niños y las familias estén en casa".

Una foto que se hizo viral el mes pasado muestra a Liam con un gorro azul de conejo fuera de su casa, con agentes federales de pie cerca. Era uno de los cuatro estudiantes detenidos por funcionarios de inmigración en un suburbio de Mineápolis, según el Distrito Escolar Público de Columbia Heights.

El niño ecuatoriano y su padre, que entraron legalmente en Estados Unidos como solicitantes de asilo, habían permanecido recluidos en un centro de detención en Dilley, Texas.

El juez federal Fred Biery escribió en un fallo el sábado que el caso tenía su origen en "la persecución mal concebida e incompetentemente aplicada por parte del Gobierno de las cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si ello supone traumatizar a los niños".

Biery citó el requisito de la Constitución de que una orden de detención debe basarse en que un juez encuentre una causa probable de delito. El uso de "órdenes administrativas" emitidas por funcionarios de inmigración "es como poner al zorro a cuidar del gallinero", escribió. (Reporte de Timothy Gardner, reporte adicional de Trevor Hunnicutt. Editado en español por Javier Leira)