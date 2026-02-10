Niño que apareció en el show de Bad Bunny en el Super Bowl no es el detenido por ICE en Minneapolis

Los usuarios de redes sociales identificaron incorrectamente a un niño pequeño que formó parte del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny el domingo como Liam Conejo Ramos, el niño de cinco años que, junto con su padre, fue detenido por funcionarios de inmigración en Minnesota y retenido en una instalación de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Texas.

El niño era en realidad Lincoln Fox Ramadan, un actor infantil de Costa Mesa, California, que también tiene cinco años, según su perfil de Instagram.

Después de que Bad Bunny terminó su canción "NUEVAYoL", las cámaras mostraron a Lincoln viendo a Bad Bunny aceptar su Grammy por álbum del año la semana pasada. Luego, el artista se acerca y le entrega a Lincoln lo que parece ser un Grammy.

A continuación una verificación de hechos.

AFIRMACIÓN: Bad Bunny entregó su Grammy a Liam Conejo Ramos durante su actuación en el medio tiempo del Super Bowl.

LOS HECHOS: esto es falso. el niño era el actor infantil Lincoln Fox Ramadan.

"Un día emocional e inolvidable siendo elegido como el joven Benito, un momento simbólico donde el futuro entrega al pasado un Grammy", dice una publicación del lunes en el perfil de Instagram de Lincoln. "Un recordatorio de que los sueños se hacen realidad y nunca es demasiado temprano para soñar en grande".

La publicación incluye fotos de la aparición de Lincoln durante el espectáculo de medio tiempo y otros momentos del día, así como una foto de la infancia de Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio.

En el pie de foto, Lincoln también escribió que "envía amor a Liam Ramos" y que "todos merecemos paz y amor en Estados Unidos, un país construido por y hogar de tantos inmigrantes trabajadores".

Otra publicación del Instagram de Lincoln, compartida el domingo, incluía un video de su cameo y estaba subtitulada: "¡Recordaré este día para siempre! @badbunnypr - fue mi mayor honor". Su última publicación antes del Super Bowl, el 31 de enero, fue una foto de él mismo con el pie de foto: "¡Conseguí un trabajo genial! No puedo esperar para compartirlo con ustedes".

Liam y su padre, Adrián Conejo Arias, originario de Ecuador, fueron detenidos por oficiales de inmigración en un suburbio de Minneapolis el 20 de enero. Fueron llevados a una instalación de detención de ICE en Dilley, Texas, pero regresaron a Minneapolis el 1 de febrero tras la orden de un juez.

Imágenes de oficiales de inmigración rodeando al joven con un sombrero azul de conejo y una mochila de Spider-Man provocaron indignación sobre la represión de inmigración de la administración Trump en Minneapolis.

Las Escuelas Públicas de Columbia Heights, el distrito escolar de Liam, confirmaron que él no era el niño en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny.

"(La superintendente Zena) Stenvik ha señalado que el niño no es Liam. Liam y su familia están aislados durante este tiempo", dijo la portavoz de CHPS, Kristen Stuenkel, en un comunicado el lunes.

Lincoln, el actor infantil, es mitad egipcio y mitad argentino, según su Instagram y su perfil de actuación. Su trabajo anterior ha incluido modelar para Walmart y Target.

Bad Bunny ha ganado un total de seis Grammy, incluidos tres en la ceremonia de 2026. Su victoria por álbum del año para el aclamado "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" es la primera vez que un álbum en español se lleva el premio principal.

Los representantes de Bad Bunny no respondieron a una solicitud de comentarios.

