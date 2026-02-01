Niño que fue obligado a bajarse de bus en la nieve participará de ceremonia inaugural de Milán-Cortina

MILÁN, 1 feb (Reuters) - Un niño que fue obligado a bajarse de un autobús en la nieve en el norte de Italia por no tener dinero para pagar el total del billete participará en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina el viernes, dijo su madre

Riccardo Z, un niño de 11 años de una localidad situada a menos de 20 km de Cortina d'Ampezzo, no tenía suficiente dinero para pagar el recargo en el billete de autobús introducido por la empresa de transporte local con motivo de los Juegos y tuvo que caminar seis kilómetros hasta su casa en medio de temperaturas bajo cero en medio de la nieve

La situación provocó indignación de los padres y las autoridades locales. Tras el incidente, la Fundación Milán Cortina 2026 se puso en contacto con la familia y le ofreció al niño un papel simbólico en la ceremonia inaugural

"Nunca le había visto tan feliz y emocionado", declaró su madre, Sole Vatalano, a la cadena pública italiana RAI 1. "Ha sido el regalo más bonito que le podían haber hecho"

La historia del niño atrajo la atención de la prensa de toda Italia, en medio de la preocupación por los precios debido a los Juegos, que se celebrarán del 6 al 22 de febrero

La Fundación no ha revelado la naturaleza del papel que desempeñará Riccardo, que forma parte de un equipo juvenil de esquí

La cita de Milán-Cortina será la primera vez que unos Juegos Olímpicos son organizados conjuntamente por diferentes sedes

Más de 1.300 personas, entre ellos unos 1.200 voluntarios de 27 países, llevan meses preparándose para la ceremonia de inauguración en una carpa de ensayos cerca del estadio San Siro de Milán

Pero el San Siro no será el único escenario del espectáculo del viernes por la noche. Compartiendo el protagonismo mundial con Milán estarán varias estaciones de esquí del norte de Italia: la coanfitriona Cortina, Livigno en Valtellina y Predazzo en la provincia de Trento, lo que supone la primera "ceremonia extendida" en la historia de los Juegos. (Reporte de Giselda Vagnoni. Editado en español por Javier Leira)