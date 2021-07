Ninonasal®, el autotest de antígenos fabricado en Francia

GUIPRY, Francia--(BUSINESS WIRE)--jul. 19, 2021--

NG Biotech presenta Ninonasal®, el autotest de antígenos de COVID-19 que detecta las variantes delta y épsilon. Ninonasal® ha obtenido el marcado CE y ya puede comercializarse en toda Europa.

El autotest Ninonasal®, de gran sensibilidad, se realiza en muestras nasales. La gran facilidad de uso de Ninonasal® permite realizar cómodamente las pruebas in situ, proporcionando resultados fiables en cuestión de minutos antes de salir de casa. Es posible incluso la realización de estas pruebas a los niños, siempre bajo supervisión de un adulto.

A diferencia de muchas otras pruebas rápidas, Ninonasal® ya ha confirmado su capacidad para detectar las variantes más importantes que preocupan clínicamente en los hospitales europeos. Su diseño único de prueba permite la detección de las variantes alfa, beta, gamma, delta y épsilon. Por lo tanto, Ninonasal® es una herramienta valiosa y con amplia aceptación para la realización de pruebas fáciles y frecuentes a fin de detectar casos positivos e interrumpir las cadenas de infecciones.

Obtención del marcado CE

La prueba rápida Ninonasal® ya ha demostrado su rendimiento desde abril de 2021 con la aprobación especial para uso doméstico de la autoridad sanitaria francesa. Ahora, gracias al marcado CE para uso doméstico proporcionado por un organismo acreditado alemán, puede desplegarse en Europa en el marco de acuerdos de distribución internacional.

Las pruebas Ninonasal® se colocan en kits y son distribuidas por los Laboratorios Boiron, lo que les confiere la condición de “totalmente fabricadas en Francia”.

Milovan Stankov-Pugès, CEO de NG Biotech, afirma:

"Ante los procesos de registro locales no estandarizados y los productos de dudosa calidad y origen, los distribuidores e instituciones públicas de toda Europa se dirigían a nosotros en busca de ayuda. Con Ninonasal®, no nos hemos limitado a lanzar otra prueba rápida de antígenos. Es una solución para todos aquellos que han comprendido que, al final, no hay nada más caro que una prueba de COVID barata".

Acerca de NG Biotech

Fundada por una pionera de la industria de las pruebas rápidas en 2012, NG Biotech es una empresa familiar francesa que diseña y fabrica innovadoras herramientas de diagnóstico in vitro indicadas para la toma de decisiones en situaciones de emergencia sanitaria, en los laboratorios y en los hospitales.

Las capacidades de innovación de NG Biotech están impulsadas por un equipo de expertos en I+D respaldado por colaboraciones científicas públicas y privadas con, por ejemplo, CEA (el organismo clave francés en la investigación tecnológica) y varios hospitales de toda Europa. NG Biotech ofrece pruebas rápidas en tres principales ámbitos: resistencia antimicrobiana, enfermedades infecciosas (pruebas de detección de la COVID‑19) y salud femenina (pruebas autoadministradas de embarazo con una analítica de sangre). Sus productos están disponibles en más de 70 países, incluidos Europa, EE. UU. y China.

