Niños ciudadanos de EEUU deportados a Honduras

A pesar de su ciudadanía estadounidense, según informa NBC, fueron detenidos junto con sus familias en Luisiana y embarcados en un vuelo con destino al país centroamericano.

La organización de defensa de la inmigración Proyecto Nacional de Inmigración presentó una demanda, apoyada por tres bufetes de abogados, acusando a la administración de Donald Trump de "deportación ilegal sin el debido proceso" y de interrumpir la atención vital del niño.

Las autoridades niegan las acusaciones, argumentando que las madres decidieron llevarse a sus hijos con ellas, pero los documentos judiciales indican que a los padres "nunca se les dio la oportunidad de elegir si sus hijos debían ser deportados con ellos, se les prohibió contactar con abogados y se les prohibió tener contacto significativo con las familias para organizar el cuidado infantil".

Las madres, identificadas en la demanda como Rosario y Julia, afirman que querían que sus hijos permanecieran en Estados Unidos. Romeo, como se le conoce al niño enfermo, fue diagnosticado con una "forma rara y agresiva de cáncer de riñón" a los 2 años. Inmediatamente comenzó a recibir "atención médica crítica que le salvó la vida" en Estados Unidos, y "la deportación ilegal a Honduras interfirió con el tratamiento necesario". (ANSA).