Niños ucranianos corren riesgo de hipotermia tras ataques rusos, según organizaciones humanitarias

*

Rusia ataca las infraestructuras energéticas de Ucrania

*

Las temperaturas caen muy por debajo del punto de congelación por la noche

*

Los suministros de agua, calefacción y electricidad han sufrido daños

Por Olivia Le Poidevin

GINEBRA, 16 ene (Reuters) - Los niños ucranianos corren el riesgo de sufrir hipotermia a temperaturas bajo cero debido al agotamiento de las reservas de emergencia de generadores eléctricos tras los ataques rusos contra la infraestructura energética, según informaron el viernes agencias internacionales de ayuda.

La agencia de la ONU para la infancia, Unicef, dijo que enfrenta una carrera contra el tiempo para ayudar a restaurar los servicios de agua y calefacción que han sido dañados por ataques con misiles y aviones no tripulados a medida que se acerca el cuarto aniversario de la invasión rusa a Ucrania.

"Los niños y las familias se encuentran en un modo de supervivencia constante", declaró a la prensa en Ginebra Munir Mammadzade, representante de Unicef en Ucrania.

Mammadzade dijo que la gente estaba tratando de mantenerse a salvo de los ataques en los edificios de gran altura, mientras que las temperaturas se hundían a unos 18 grados bajo cero (menos 0,4 Fahrenheit) por la noche.

Algunas familias están rellenando las ventanas con peluches para protegerse del frío, según Unicef.

AGOTAN LAS RESERVAS El presidente Volodími Zelenski dijo el miércoles que declararía estado de emergencia en el sector energético. El ministro de Energía, Denys Shmyhal, señaló el viernes que Ucrania tenía reservas de combustible para más de 20 días.

Kiev y las regiones del frente encaran las condiciones más duras, con miles de hogares en la capital, así como en Dnipropetrovsk, Járkov, Odesa y ciudades del frente sin electricidad ni calefacción durante días.

"Sin calefacción, la gente corre un alto riesgo de hipotermia, congelación y enfermedades respiratorias", dijo Jaime Wah, jefe adjunto de la delegación en Kiev de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, añadiendo que los imprevisibles cortes de electricidad interrumpieron el suministro de agua y la prestación de asistencia sanitaria.

"Es insoportable vivir en apartamentos sin calefacción ni electricidad. Las familias (de Kiev) están recurriendo a considerar la posibilidad de abandonar la ciudad".

Las reservas almacenadas de kits para dormir, generadores y materiales de reparación para edificios se están agotando debido a la creciente necesidad y a la limitada financiación.

Un llamamiento de financiación de la FICR para Ucrania y los países afectados está cubierto sólo en un 13% para 2026 y 2027, lo que deja un déficit de financiación de 262 millones de francos suizos (US$ 326,93 millones), dijo.

Unicef dijo que estaba proporcionando generadores de alta capacidad para la calefacción y el suministro de agua a hospitales y escuelas, pero pidió más fondos. (Edición de Timothy Heritage, editado en español por Natalia Ramos)