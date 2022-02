Nintendo anuncia la llegada a Switch de la remasterización de Chrono Cross y de 48 pistas para Mario Kart 8 Deluxe

Nintendo ha anunciado la ampliación de su catálogo para la consola Nintendo Switch con nuevos juegos y contenido descargable de pago, entre los que destacan Xenoblade Chronicles 3, la remasterización de Chrono Cross y Mario Kart 8 Deluxe, que estarán disponibles a lo largo de 2022.

La compañía ha presentado estas novedades en un nuevo Nintendo Direct, en el que ha compartido nuevos detalles acerca de los títulos previamente anunciados y sus fechas de lanzamiento.

Entre los juegos que han sido protagonistas están las nuevas entregas de franquicias conocidas, como Xenoblade Chronicles 3, Nintendo Switch Sports -perteneciente a la serie Wii Sports y con versión 'online'- Mario Strikers: Battle League Football y Fire Emblem Warriors: Three Hopes.

Xenoblade Chronicles 3 es la nueva entrega de la serie de juegos de rol del desarrollador Monolithsoft, en el que los jugadores se meten en la piel de Noah y Mio, dos personajes atrapados en medio de las hostilidades que suceden en las naciones rivales de Keves y Agnus. Su temática estará conectada con las dos versiones anteriores y llegará a Nintendo Switch en septiembre de 2022.

Antes, el 29 de abril estará disponible Nintendo Switch Sports, un título deportivo para jugar en persona o en línea en seis deportes diferentes: fútbol, voleibol, bolos, tenis, bádminton y chambara, con los mandos Joy-Con. En otoño se añadirá una nueva disciplina al catálogo, el golf.

Mario Strikers: Battle League Football es un título en el que se juega a un deporte similar al fútbol y en el que se enfrentan equipos de cinco jugadores en un duelo que carece de normas. No obstante, pueden competir entre sí en una única consola hasta ocho jugadores, cuatro por equipo y estará disponible a partir del 10 de junio.

Por otro lado, en Fire Emblem Warriors: Three Hopes los jugadores se unirán a personajes de Fire Emblem: Three Houses, como Edelgard, Dimitri y Claude, para participar en batallas Fódlan, un escenario devastado por la guerra. El juego llegará a Nintendo Switch el 24 de junio.

Otra de las novedades anunciadas en Nintendo Direct ha sido el próximo lanzamiento de 48 pistas remasterizadas de la serie Mario Kart a Mario Kart 8 Deluxe como contenido descargable de pago, por un precio de 24,99 euros. No obstante, se podrá acceder a ellas sin coste adicional si se dispone de una suscripción de pago a Nintendo Switch Online + Paquete de Expansión.

Las entregas no se pueden comprar por separado, sino que precisan de la versión completa de Mario Kart 8 Deluxe. Además, en la primera de estas entregas, se incluirán pistas como Wii Centro Cocotero, N64 Monte Chocolate o Circuito Tokio. Mario Kart 8 Deluxe- Pase de pistas extras estará disponible a partir del 18 de marzo.

Además de estos títulos, Nintendo ha compartido información sobre la nueva entrega de Solomon Run, el modo cooperativo de Splatoon 3 -disponible este verano-; Kirby y la tierra olvidada -disponible para Nintendo Switch el 25 de marzo-; No Man's Sky, y los juegos de rol EarthBound y EarthBound Beginnings, que se han unido recientemente a Nintendo Switch Online.

En la presentación también se han mostrado otros títulos de los socios distribuidores y desarrolladores de Nintendo, entre los que se incluye MLB The Show 22 para Nintendo Switch, dos juegos de puzles y plataformas reunidos en Portal: colección complementaria, y el juego de descarga gratuita de Disney y Pixar Disney Speedstorm.

Además, se han mostrado diferentes versiones remasterizadas de videojuegos clásicos desarrollados por Square Enix, como Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, Front Mission 1st: Remake, Front Mission 2: Remake o Live Alive. Este último llegará finalmente al resto del mundo tras su salida en Japón exclusivamente.

Asimismo, la compañía japonesa se ha referido a otros títulos que llegarán próximamente a su consola, como la actualización gratuita de Metroid Dread, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, Star Wars: The Force Unleashed, Assasin's Creed The Ezio Collection, Cuphead-The Delicious Last Course, Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival, Triangle Strategy, Klonoa Phantasy Reverie Series, GetsuFumaDen Undying Moon, SD Gundam Battle Alliance y Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for cloud.

La presentación Nintendo Direct ha concluido con una secuencia de los próximos juegos para Nintendo Switch, como el título multijugador Lego Brawuls, Guardianes de la Noche-Kimetsu no Yaiba-Las crónicas de Hinokami -todos ellos disponibles en junio-, así como Two Point Campus (7 de mayo) y Zombie Army 4: Dead War (26 de abril).