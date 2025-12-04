Nintendo lanza "Metroid Prime 4", la esperada nueva entrega de su saga de ciencia ficción

Los jugadores de la saga de ciencia ficción "Metroid" de Nintendo celebran el lanzamiento este jueves de una nueva entrega de la serie, tras una espera de ocho años y un proceso de creación con algunos obstáculos.

Libremente inspirada en las películas de "Alien", la serie de videojuegos narra desde 1986 la lucha en el espacio entre la cazarrecompensas Samus Aran y unos extraterrestres, los metroides.

La saga, que cuenta con una quincena de títulos, empezó siendo un juego de plataformas y exploración en 2D y se transformó en uno de acción y aventura en primera persona en 2002 con el lanzamiento de "Metroid Prime" para la consola GameCube.

"Metroid Prime 4: Beyond", disponible para Switch 1 y 2, transporta a su heroína a un lejano planeta que podrá explorar a pie o en moto.

Con una armadura futurista, un cañón acoplado a su brazo y diversos poderes psíquicos para ayudarle en su progreso, el jugador debe abrirse camino en una jungla exuberante o en un desierto, donde se enfrenta a numerosos enemigos.

En la víspera de su lanzamiento, "Metroid Prime 4: Beyond" tenía una puntuación "globalmente favorable" de 81 sobre 100 en la web de críticas Metacritic, a partir de 71 reseñas de la prensa especializada.

Nintendo, tras haber anunciado el juego por todo lo alto en 2017, afirmó a principios de 2019 que había decidido reiniciar el desarrollo de este "Metroid Prime" desde cero.

La primera versión no alcanzó "los estándares que buscamos para una secuela", explicó en YouTube en enero de 2019 Shinya Takahashi, responsable de desarrollo en Nintendo.

El gigante japonés de los videojuegos confió entonces el proyecto a uno de sus estudios, el estadounidense Retro Studios, creador de los tres primeros "Metroid Prime".

El título, del que no trascendieron noticias durante varios años, se convirtió en uno de los proyectos más esperados del mundo de los videojuegos, al igual que "Half-Life 3" del estadounidense Valve o "Beyond Good and Evil 2" del francés Ubisoft.

En 2021, se lanzó para la Switch una entrega titulada "Metroid Dread", más cercana a la propuesta de los primeros juegos.

