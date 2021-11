Nintendo News: Celebra el Cyber Monday con juegos y accesorios para Nintendo Switch

REDMOND, Wash.--(BUSINESS WIRE)--nov. 29, 2021--

¡Al parecer este será un buen caso de lunes para todos los que tienen un Nintendo Switch! Este Cyber Monday, Nintendo está ofreciendo promociones en una variedad de juegos para la consola Nintendo Switch, así como un descuento del 20% al precio sugerido al Pro Control de Nintendo Switch en tiendas en línea seleccionadas. Estas ofertas son una oportunidad para aquellos que buscan disfrutar la experiencia de juego en Nintendo Switch y expandir su librería con títulos de alta calidad en estas fiestas y por el resto del año.

Las ciberofertas anuales de Nintendo, que ofrecen descuentos en las versiones digitales de juegos selectos de Nintendo Switch para todo tipo de jugadores, continua por todo el Cyber Monday, y finaliza el martes 30 de noviembre a las 11:59 p.m. PT. Aquellos que buscan consentirse con descuentos en juegos de Nintendo Switch tienen docenas de juegos para elegir, incluyendo algunos de los más vendidos como Hyrule Warriors: Age of Calamity, Super Mario Odyssey, Kirby Star Allies, MONSTER HUNTER RISE, Persona 5 Strikers, MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order, Just Dance 2022 y BRAVELY DEFAULT II.

Para consultar la lista completa de los juegos en oferta, los cuales pueden ser adquiridos y descargados directamente de Nintendo.com, visita https://www.nintendo.com/es_LA/games/cyber-deals-2021/

Adicionalmente, el Pro Control de Nintendo Switch, que puede ser usado para jugar en modo Televisión o modo Centro de Mesa en Nintendo Switch o Nintendo Switch Modelo OLED, estará disponible a un precio sugerido de $39.99, reduciendo su precio sugerido original en $20. Esta promoción está disponible únicamente en Cyber Monday en tiendas selectas, desde ahora hasta las 9 p.m. PT del 29 de noviembre.

Los juegos que forman parte de las ciberofertas de este año son:

Game

Discount

New Super Mario Bros. U Deluxe

30%

Hyrule Warriors: Age of Calamity

30%

Persona 5 Strikers

50%

Monster hunter rise

25%

Super Mario Odyssey

30%

Just dance 2022

40%

Among us

20%

Kirby Star Allies

30%

Marvel ultimate alliance 3: the black order

30%

Disgaea 6: Defiance of Destiny

33%

Sonic Colors: Ultimate

25%

Bravely default ii

30%

Xenoblade Chronicles 2

30%

Xenoblade Chronicles 2 – Torna the Golden Country

30%

DOOM Eternal

60%

Tetris Effect: Connected

33%

The Elder Scrolls V: Skyrim

50%

Subnautica

50%

Little Nightmares II

33%

Cyber Shadow

20%

Astral chain

30%

Daemon x machina

30%

The Jackbox Party Pack 8

20%

Castlevania Advance Collection

25%

Dark Souls: Remastered

50%

Deadly Premonition 2: A Blessing In Disguise

50%

Cuphead

30%

Hades

30%

Dragon quest xi s: echoes of an elusive age – definitive edition

30%

Travis Strikes Again: No More Heroes

50%

The Messenger

60%

Ori and the Will of the Wisps

40%

Layton’s mystery journey: katrielle and the millionaires’ conspiracy – deluxe edition

40%

Snack world: the dungeon crawl – gold

50%

Shovel Knight: Treasure Trove

45%

Subnautica: Below Zero

33%

SNK HEROINES Tag Team Frenzy

40%

Sushi Striker: The Way of Sushido

50%

Spelunky 2

20%

Dead cells

40%

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore

30%

Immortals Fenyx Rising

66%

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition

30%

FIFA 22 Nintendo Switch Legacy Edition

30%

1-2-switch

40%

Nba 2k22

50%

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville Complete Edition

70%

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV

33%

Shantae and the Seven Sirens

30%

Sid Meier’s Civilization VI

70%

