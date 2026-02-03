Nintendo registra un aumento en su beneficio trimestral gracias a la Switch 2

Por Sam Nussey

TOKIO, 3 feb (Reuters) - La japonesa Nintendo registró el martes un aumento del 23% en sus beneficios trimestrales gracias a las sólidas ventas de ⁠su consola Switch 2 y afirmó que ⁠el aumento de los precios de los chips de memoria no está teniendo un impacto significativo en los resultados del actual ejercicio fiscal.

El de "Super Mario" también mantuvo sus previsiones anuales de ⁠beneficios y "hardware", ‌incluida la ​previsión de que las ventas de Switch 2 alcancen los 19 millones de unidades.

Vendió 17,4 millones de unidades ​de la consola híbrida portátil y doméstica en los nueve meses hasta finales de diciembre, lo que incluye ‌la importante temporada de compras de fin de año.

"A pesar de ‌la falta de éxitos de ventas exclusivos, ​la Switch 2 se vendió como pan caliente durante las fiestas", dijo Serkan Toto, fundador de la consultora Kantan Games.

La empresa de videojuegos con sede en Kioto lanzó la Switch 2, sucesora de la popular Switch, a mediados de 2025, y los inversores han estado debatiendo si las fuertes ventas iniciales se mantendrían.

SE DISPARAN LOS PRECIOS DE LOS CHIPS DE MEMORIA

Los fabricantes de "hardware" electrónico se enfrentan ahora a un fuerte aumento de los precios de los chips de memoria en un contexto de auge de la ⁠inversión en inteligencia artificial.

El aumento de los precios no está afectando significativamente a los resultados de Nintendo en este ejercicio fiscal, pero si la ​subida continúa más allá de lo esperado y persiste a largo plazo, podría ejercer presión sobre la rentabilidad, dijo el presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, en una rueda de prensa sobre los resultados.

Nintendo está en mejor posición que sus competidores para hacer frente a esta situación y sus "considerables existencias y contratos a largo plazo la protegerán" durante varios trimestres, escribió Atul Goyal, analista de Jefferies, en una nota a sus clientes antes de la publicación de los resultados.

La empresa ⁠registró un beneficio operativo de 155.000 millones de yenes (995 millones de dólares) en el último trimestre y prevé que la ​cifra anual alcance los 370.000 millones de yenes, lo que supone un aumento de casi un tercio con respecto al ejercicio financiero anterior.

La Switch 2 tiene un precio de 449,99 dólares en Estados Unidos, mucho más que la consola en japonés que se vende ‍en Japón por 49.980 yenes (320 dólares). Se considera que el precio más alto en Estados Unidos tiene en cuenta el actual entorno inflacionista.

Las acciones de Nintendo han caído casi un tercio desde su reciente máximo en noviembre.

Minami Munakata, analista de Goldman Sachs, señaló que Nintendo tiene la política de no vender "hardware" con pérdidas y dijo que "las preocupaciones sobre la falta de rentabilidad de la Nintendo Switch 2 ​son exageradas".

Los inversores también se han mostrado preocupados por la falta de títulos de gran repercusión, como los juegos de la serie "The Legend of Zelda", que contribuyeron a impulsar las ventas de Switch.

Entre los próximos títulos se encuentra "Mario Tennis Fever", que saldrá a la venta la próxima semana.

(1 ‍dólar = 155,4800 yenes) (Información de Sam Nussey; edición de Edwina Gibbs; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)