Níquel se dispara ante menor cuota de producción de la principal mina de Indonesia

11 feb (Reuters) - El níquel subió por cuarta sesión consecutiva el miércoles después de que a la mina de níquel más grande del mundo, en Indonesia, se le asignó una menor cuota de producción para este año.

* El níquel de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres trepó un 2,7%, a US$17.955 por tonelada, a las 17:05 GMT. El metal utilizado para fabricar acero inoxidable y baterías recargables había ganado hasta un 3%, a US$18.020, su nivel más alto desde el 30 de enero.

* La minera francesa Eramet anunció el miércoles que su empresa conjunta PT Weda Bay Nickel, con la china Tsingshan y la indonesia PT Antam, había recibido una asignación inicial de producción de 12 millones de toneladas métricas húmedas para 2026, que se compara con los 32 millones de 2025. La sociedad solicitará una revisión.

* Tras un largo periodo de precios bajos, el níquel ha subido alrededor de un 22,8% en los últimos dos meses, cuando Indonesia, el mayor productor mundial de mineral de níquel, se comprometió a reducir el suministro.

* "Está claro que Indonesia se está dando cuenta de su poder para fijar precios", dijo Nitesh Shah, estratega de materias primas de WisdomTree, señalando que el control que ejerce el país del sudeste asiático sobre aproximadamente el 60% de la producción mundial de níquel lo hace "más poderoso que la OPEP" en el sector del petróleo.

* "Ha reconocido que no necesita producir en exceso para obtener ingresos decentes", añadió Shah.

* Aun así, el Grupo Internacional de Estudio del Níquel ha pronosticado un superávit de 261.000 toneladas para este año.

* En otros metales básicos, el cobre subió un 0,6%, a US$13.187,50 por tonelada, tras tocar un máximo de una semana de US$13.480 previamente en la sesión.

* El aluminio avanzó un 0,5%, a US$3.107 por tonelada; el zinc sumó un 0,4%, a US$3.406 por tonelada; el plomo escaló un 1%, a US$1.994 por tonelada; y el estaño trepó un 1,5%, a US$49.800 por tonelada. (Reportaje de Tom Daly; Reporte adicional de Lewis Jackson y Dylan Duan; Edición en Español de Javier López de Lérica)