Níquel toca pico de 14 meses tras cese de actividad minera de Vale Indonesia

Por Tom Daly

2 ene (Reuters) - El níquel subió el viernes a su nivel más alto en más de 14 meses, después de que la operación de Vale en Indonesia suspendió sus actividades mineras, mientras que el aluminio comenzó el año cruzando la marca de los 3.000 dólares por primera vez desde 2022.

* El níquel a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) llegó a ganar un 1,8%, a 16.950 dólares la tonelada, su máximo desde octubre de 2024. Avanzó un 0,9% a las 16.785 dólares, a las 17:00 GMT.

* PT Vale Indonesia Tbk dijo en una presentación bursátil que no pudo llevar a cabo las operaciones mineras debido a un retraso en la aprobación de su plan de producción anual.

* "La compañía cree que este retraso no perturbará la sostenibilidad operativa general y espera que la aprobación pueda ser emitida en un futuro próximo", señaló.

* El níquel, que llevaba meses de capa caída por el exceso de oferta, mejoró un 12,3% en diciembre, después de que Indonesia propuso reducir la producción de mineral en un tercio en 2026. El ministro de Minas, Bahlil Lahadalia, declaró esta semana que el Gobierno reducirá las cuotas de producción minera para apoyar los precios de las materias primas.

* El aluminio subió un 0,8%, a 3.018 dólares, superando los 3.000 dólares por primera vez en más de tres años y medio, ante el inminente cierre de la fundición de Mozal, en Mozambique.

* El cobre, el metal que mejor desempeño tuvo en la LME en 2025, con un alza anual del 42%, ganó un 0,6%, a 12.492,50 dólares la tonelada, tras tocar un récord de 12.960 dólares el 29 de diciembre.

* En otros metales básicos, el zinc sumó un 0,6%, a 3.135,5 dólares la tonelada; el plomo bajó un 0,4%, a 2.003,5 dólares; y el estaño cedió un 0,9%, a 40.180 dólares. (Reporte adicional de Naveen Thukral en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)