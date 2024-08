Nishikori consigue su primera victoria en un Masters en 3 años al superar a Michelsen en Montreal

MONTREAL (AP) — Kei Nishikori remontó para vencer 3-6, 7-5, 6-4 el martes a Alex Michelsen en la primera ronda del Abierto de Montreal, su primera victoria en un Masters 1000 de la ATP en tres años.

El finalista del U.S. Open 2014 ha estado lidiando con lesiones en los últimos años y no había podido ganar ningún duelo en un Masters, el nivel por debajo de los torneos Grand Slam. La última victoria del japonés fue en Indian Wells 2021. Fue finalista del torneo canadiense en el 2016, que perdió ante Novak Djokovic.

Nishikori enfrentará en la próxima ronda al Stefanos Tsitsipas (8).

El canadiense Milos Raonic, otro finalista de Grand Slam afectado por las lesiones, se tuvo que retirar antes de iniciar su encuentro de primera ronda ante Holger Rune (13) por una lesión de hombro.

“Intenté calentar para el partido de hoy y lo que más se me dificultó fue el saque. No creo que podría haber sido competitivo de ninguna manera”, reconoció Raonic, quien sintió dolor en el hombro las últimas 48 horas.

“He tenido muchos momentos (en mi carrera) en los que no he podido jugar, pero creo que esté es el más difícil. No he jugado aquí en cinco años, no sé si alguna vez regresaré a Montreal”.

Otros ganadores en la primera ronda incluyen a Karen Khachonov (16) y Lorenzo Sonego.

AP