LA NACION

Nissan dice que estudia desarrollar autos con Honda en EE. UU.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Nissan dice que estudia desarrollar autos con Honda en EE. UU.
Nissan dice que estudia desarrollar autos con Honda en EE. UU.

TOKIO, 13 nov (Reuters) - Nissan Motor está evaluando un proyecto conjunto para el desarrollo de vehículos y sistemas de propulsión con Honda Motor en Estados Unidos, según declaró el jueves el presidente ejecutivo de Nissan, Iván Espinosa, al diario económico Nikkei.

Nissan y Honda afirmaron en diciembre que estaban en conversaciones para fusionarse, pero en febrero los dos fabricantes de automóviles japoneses pusieron fin a las conversaciones, que fueron tensas por desacuerdos, entre ellos sobre el equilibrio de poder.

Actualmente no hay conversaciones sobre una fusión o una alianza de capital, declaró Espinosa a Nikkei.

(Reporte de Kiyoshi Takenaka y Daniel Liessink; editado en español por Carlos Serrano)

LA NACION
Más leídas
  1. Es productor y siembra 3000 hectáreas de un cultivo que hace volar a los aviones
    1

    Furor en el mundo: es productor y siembra 3000 hectáreas de un cultivo que hace volar a los aviones

  2. Murió Jorge Lorenzo, el actor que interpretó a “Capece” en El marginal
    2

    Murió Jorge Lorenzo, el actor que interpretó a “Capece” en El marginal

  3. ¿Por qué el campeón del mundo solo juega amistosos "chatarra"?
    3

    Billetera mata rival: ¿por qué el campeón del mundo solo juega amistosos “chatarra”?

  4. Juez habló de una nueva etapa del oficialismo en el Congreso y la necesidad de generar consensos
    4

    Luis Juez habló de una nueva etapa del oficialismo en el Congreso: “Hay que hacer una profunda autocrítica”

Cargando banners ...