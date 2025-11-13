Nissan dice que estudia desarrollar autos con Honda en EE. UU.
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
TOKIO, 13 nov (Reuters) - Nissan Motor está evaluando un proyecto conjunto para el desarrollo de vehículos y sistemas de propulsión con Honda Motor en Estados Unidos, según declaró el jueves el presidente ejecutivo de Nissan, Iván Espinosa, al diario económico Nikkei.
Nissan y Honda afirmaron en diciembre que estaban en conversaciones para fusionarse, pero en febrero los dos fabricantes de automóviles japoneses pusieron fin a las conversaciones, que fueron tensas por desacuerdos, entre ellos sobre el equilibrio de poder.
Actualmente no hay conversaciones sobre una fusión o una alianza de capital, declaró Espinosa a Nikkei.
(Reporte de Kiyoshi Takenaka y Daniel Liessink; editado en español por Carlos Serrano)
