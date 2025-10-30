Nissan prevé pérdida operativa de US$1800 millones por aranceles y problemas de suministro

El fabricante japonés Nissan anunció el jueves que prevé una pérdida operativa de 275.000 millones de yenes (unos US$1800 millones) para su ejercicio fiscal 2025-2026, al anticipar que las dificultades de suministro se sumarán a los aranceles y efectos del tipo de cambio en los próximos meses.

La empresa también señaló que su pérdida operativa del primer semestre (de abril a septiembre) será menor de lo previsto, con 30.000 millones de yenes (US$197 millones) una sexta parte de lo previsto en un principio.

"Si bien los resultados del primer semestre reflejan ingresos temporales y los efectos de nuestros esfuerzos de reducción de costes, prevemos que el entorno competitivo seguirá siendo difícil en la segunda mitad del año", declaró Jérémie Papin, director financiero de Nissan, citado en el comunicado.

Además del impacto negativo persistente de los aranceles y los tipos de cambio, Nissan menciona también riesgos en las cadenas de suministro y la estacionalidad de la actividad como razones para justificar esta advertencia sobre resultados.

Nissan, de la cual el grupo francés Renault posee 35%, publicará sus resultados del primer semestre el 6 de noviembre.

