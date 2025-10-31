Nissan y Monolith amplían sus esfuerzos conjuntos en IA para reducir el tiempo de desarrollo de los coches

Por Nick Carey

LONDRES, 31 oct (Reuters) - Nissan y la empresa británica de software Monolith anunciaron el viernes que ampliaron su colaboración en el uso de la inteligencia artificial para reducir las pruebas físicas de los vehículos, en un momento en el que la automotriz japonesa se esfuerza por acortar los plazos de desarrollo de sus nuevos coches.

La ampliación se produce después de que Monolith y Nissan utilizaron con éxito la IA para reducir el tiempo de las pruebas físicas de apriete de tornillos en el chasis del nuevo Nissan Leaf eléctrico, algo que también se aplicará a futuros modelos en Europa.

Esta iniciativa se produce en un momento en el que las automotrices tradicionales, como Nissan, intentan reducir drásticamente los plazos de desarrollo de sus vehículos, de un promedio de unos cinco años, y alcanzar a sus rivales chinos, que pueden lanzar un nuevo modelo en tan solo 18 meses.

"Somos muy conscientes de los plazos de desarrollo de China", dijo a Reuters Emma Deutsch, directora de ingeniería orientada al cliente y operaciones de prueba del Centro Técnico de Nissan Europa. "Tenemos que conseguir que los vehículos lleguen antes al mercado".

Nissan, acuciada por la caída de las ventas de automóviles en Estados Unidos y China, ha estado despidiendo trabajadores y cerrando plantas para enderezar su rumbo.

El operador de centros de datos de IA Coreweave dijo a principios de mes que adquiriría Monolith para ayudar a sus clientes a acortar los ciclos de I+D.

Deutsch explicó que, aplicando la IA de Monolith a datos de pruebas físicas que se remontan al lanzamiento en el Reino Unido del pequeño utilitario Nissan Micra en 1992, la automotriz pudo reducir las pruebas de apriete de tornillos, que llevaban mucho tiempo, de seis a cinco meses.

Añadió que espera que en futuros modelos estas pruebas se reduzcan a la mitad, es decir, a tres meses.

Según Deutsch, Nissan está trabajando ahora con Monolith en proyectos para reducir los tiempos de ensayo de neumáticos y baterías, y se esperan más investigaciones.

El fabricante chino de vehículos eléctricos Nio también utiliza la IA de Monolith para probar y mejorar las baterías de los coches.

Aplicando la IA a más procesos, Deutsch espera reducir en un 20% el tiempo total de las pruebas de los nuevos vehículos Nissan. (Reporte de Nick Carey; Editado en Español por Ricardo Figueroa)