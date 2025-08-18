Niza ficha al atacante español Kevin Carlos

El club francés Niza anunció el lunes el fichaje del atacante hispano-nigeriano Kevin Carlos, de 24 años, que disputó la pasada temporada en el club suizo Basilea y que firmó por cinco años.

Tras haber debutado en España, donde Carlos jugó en la segunda división con el Huesca, el atacante nacido en Ceuta se dio a conocer en el Yverdon de la liga suiza, donde anotó 14 goles en 34 partidos en la temporada 2023-2024.

La pasada temporada fichó por el Basilea y logró el doblete campeonato-Copa, con 15 goles en 39 partidos entre todas las competiciones.

Según diferentes fuentes cercanas a la operación, el montante del fichaje podría haber alcanzado los 6 millones de euros (US$7 millones).