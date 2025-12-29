Niza nombra a Claude Puel como entrenador

El club francés Niza nombró este lunes como entrenador "hasta el final de la temporada" a Claude Puel, que sustituye al despedido Franck Haise, según anunció el equipo de fútbol en un comunicado.

Con pasado en el Niza desde 2012 a 2016, Puel "inicia desde hoy su misión prioritaria para reconducir el rendimiento del equipo", en crisis desde hace varias semanas, indicó el club.

El domingo, el Niza despidió a Haise "de acuerdo con el presidente y teniendo en cuenta la situación deportiva".

"Entrenador experimentado y gran conocedor del club", Puel deberá estabilizar una situación complicada, dentro y fuera de los terrenos de juego.

El club atravesó una histórica racha negativa de nueve derrotas consecutivas, detenida el pasado 21 de diciembre en Copa de Francia (victoria 2-1 contra Saint-Etienne).

A finales de noviembre, cerca de 200 ultras asistieron al centro de entrenamiento para expresar su enfado, pero la protesta derivó en ataques violentos a jugadores, miembros del staff técnico y dirigentes del club, situación que ha terminado en los juzgados.