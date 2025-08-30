Nkunku deja Chelsea y jugará en AC Milan

Refuerzo de lujo para la delantera del AC Milan: el internacional francés Christopher Nkunku jugará en el equipo italiano, que ha pagado 37 millones de euros al Chelsea por el pase del jugador, anunciaron este sábado ambos clubes.

“El AC Milan está encantado de anunciar el fichaje permanente de Christopher Nkunku, procedente del Chelsea FC. El delantero francés ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2030”, indicó la escuadra lombarda en un comunicado.

Según la prensa italiana, el Milan pagará 37 millones de euros (unos US$43 millones) —que podrían llegar a 42 millones con bonus— por el futbolista de 27 años, por el cual el Chelsea pagó 60 millones en el verano de 2023.

Con los Blues, Nkunku disputó 62 partidos en dos temporadas, en los que anotó 18 goles y dio 5 asistencias, pese a que pocas semanas después de llegar a Stamford Bridge tuvo que ser operado de una rodilla y se perdió toda la primera parte de su primer año.

Por ese motivo y también por el excedente de delanteros en el Chelsea, Nkunku no fue un fijo en las alineaciones del club inglés, lo que le hizo también perder protagonismo en la selección francesa.

Con los Blues ganó el Mundial de Clubes el pasado mes de julio, además de la última Conference League.

Formado en la cantera del París SG (2015-2019), equipo con el que llegó a debutar en la élite, Nkunku jugó dos temporadas en el RB Leipzig (2019-2023) donde se convirtió en uno de los atacantes más prometedores de su generación.

En 172 partidos en Alemania, marcó 70 goles y dio 56 asistencias.

A las órdenes del experimentado Massimiliano Allegri, el francés compartirá delantera en el histórico AC Milan con el mexicano Santiago Giménez, el portugués Rafael Leao, el estadounidense Christian Pulisic y el nigeriano Samuel Chukwueze.

Tras una nefasta temporada sin títulos y fuera de competiciones este curso, el AC Milan ha sido uno de los grandes animadores del mercato en la Serie A y además de Nkunku, ha fichado al ecuatoriano Pervis Estupiñán, a los suizos Ardon Jashari y Zachary Athekame, al belga Koni de Winter y al italiano Samuele Ricci, además de contratar al veterano croata Luka Modric, que llegó libre del Real Madrid tras más de una década de éxitos en el club blanco.

jr-jta/mcd/hgs