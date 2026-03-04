"No a la guerra", responde el presidente del Gobierno español a Donald Trump

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, respondió este miércoles con un "no a la guerra" a las críticas de su homólogo estadounidense Donald Trump por no prestar sus bases aéreas para los ataques a Irán.

"La posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra", dijo Sánchez en una declaración institucional en el palacio de la Moncloa en Madrid, al día siguiente de que Trump acusara a España de haberse comportado "de manera terrible" en esta crisis.

"No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno", añadió Sánchez.