"No a los golpes de Estado dados por la CIA", pide Maduro en medio de despliegue militar de EE.UU.
El presidente venezolano Nicolás Maduro llamó a rechazar un posible golpe de Estado de la Agencia Ce
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, llamó a rechazar un posible golpe de Estado de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA), justo después de que The New York Times señalara que Donald Trump autorizó misiones encubiertas en Venezuela como parte del despliegue en el Caribe.
"No a los golpes de Estado dados por la CIA, que nos recuerda tanto a los 30.000 desaparecidos por la CIA en los golpes de Estado contra Argentina (...) ¿Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia", dijo Maduro en un acto este miércoles sin referirse a la información difundida por el diario.
ba/pgf/nn
Otras noticias de Nicolás Maduro
Más leídas
- 1
Uruguay legalizó la eutanasia en una histórica votación en el Senado
- 2
La tregua en Gaza pende de un hilo: la amenaza de Trump y de Israel en medio de la disputa por los rehenes muertos
- 3
En los pasillos, los empresarios volvieron a hablar del futuro del dólar y de la economía del “metro cuadrado”
- 4
Un empresario condenado en España por narcotráfico ahora está a punto de ser juzgado por un secuestro