"No acepto que Trump venga a dominar" Venezuela, dicen chavistas en nueva marcha pro-Maduro

El chavismo se movilizó el viernes por sexto día consecutivo en Caracas para exigir a Estados Unidos la liberación de Nicolás Maduro y rechazar cualquier aspiración del presidente Donald Trump para "dominar" Venezuela.

La movilización coincide con la llegada a Caracas de una misión diplomática estadounidense, dentro del interés del gobierno interino de Delcy Rodríguez de reanudar las relaciones diplomáticas después de siete años.

El acercamiento incluye acuerdos petroleros y la liberación de presos políticos, aunque desde el poder se mantiene el pedido de liberación de Maduro y su esposa Cilia Flores. Ambos fueron capturados durante un bombardeo estadounidense a Caracas el 3 de enero.

"Yo no acepto que Trump venga a dominar a nuestro país", dijo a la AFP Josefina Castro rodeada por cientos de simpatizantes del chavismo y trabajadores de la administración pública que marcharon en Caracas.

"No tenemos que darle ninguna gotica de petróleo a Trump después de todo lo que nos hizo", remató esta mujer de 70 años que integra la milicia, un cuerpo adscrito a la Fuerza Armada con alta carga ideológica. "Murieron hermanos venezolanos, eso nos tiene que doler".

La caminata atravesó calles repletas de propaganda política. Mensajes como "#FreeMaduro" y "Venezuela se Respeta" adornaban las paredes junto a panfletos impresos de la declaración de Maduro en su audiencia de presentación: "Soy el presidente de Venezuela".

"No queremos guerra pero no vamos a dar el brazo a torcer, el petróleo pertenece a Venezuela", reclamó a la AFP Jonathan Querales, médico comunitario de 45 años.

La movilización fue menor en relación a días anteriores. Sirve de antesala a una "gran marcha" que prepara el chavismo este sábado, cuando se cumplirá una semana del ataque.