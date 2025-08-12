No al envío de armas a Israel, Consejo de Europa

“El conflicto en Gaza ha alcanzado proporciones desastrosas y continúa causando un inmenso sufrimiento humano. He iniciado un diálogo con los Estados miembros del Consejo de Europa sobre sus obligaciones en el contexto del comercio internacional de armas, para garantizar que sus acciones no contribuyan a violaciones de derechos humanos”, declaró O'Flaherty.

“Tomo nota de las medidas adoptadas por algunos Estados miembro, incluida Alemania, la semana pasada para suspender o limitar las transferencias de armas a Israel. También destaco la importante contribución de algunos organismos nacionales de derechos humanos para sensibilizar e instar a sus gobiernos a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos en este contexto”, agregó.

“Sin embargo, subrayó el Comisario, es necesario hacer más, y con urgencia. Reitero mi llamamiento a los Estados miembros para que hagan todo lo posible por prevenir y abordar las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en el contexto del conflicto de Gaza: esto incluye la aplicación de las normas jurídicas vigentes para garantizar que no se autoricen transferencias de armas cuando exista el riesgo de que se utilicen para cometer violaciones de derechos humanos”. (ANSA).