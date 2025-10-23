"No crazy war, please", pide Maduro frente a despliegue militar de EE.UU.

“¡No crazy war, please!”. El presidente venezolano Nicolás Maduro dijo el jueves que "Venezuela quiere paz" ante lo que considera una amenaza de invasión militar por parte de Estados Unidos.

Estados Unidos desplegó en agosto destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales en aguas internacionales del Caribe. El 2 de septiembre este operativo realizó el primero de los nueve ataques contra embarcaciones y submarinos, dos de ellos en el Pacífico, en los que han matado al menos a 37 presuntos narcos.

Maduro ha tachado estas operaciones de amenaza y asedio, y asegura que buscan un cambio de régimen para apropiarse del petróleo.

“No a la guerra”, dijo Maduro durante una asamblea con sindicatos afines al chavismo al dirigir un mensaje a trabajadores de Estados Unidos. "Yes peace, yes peace, forever, peace forever, ¡No crazy war!, No a la guerra loca, ¡No crazy war!".

“Esto se llama lenguaje tarzaneado, si se traduce en español tipo Tarzán sería no guerra, no guerra, no querer guerra, no a la guerra de los locos, no a la locura de la guerra, esa sería la traducción verdad”, bromeó Maduro.

El término "tarzaneado" se refiere a un lenguaje donde se omiten artículos, preposiciones y conjugaciones complejas.

Frente al despliegue estadounidense en el Caribe Maduro ha ordenado una serie de ejercicios militares. El más reciente activado la madrugada de este jueves en 73 puntos de las costas venezolanas.

Maduro dijo además que en estos entrenamientos han probado equipamiento comprado a Rusia y a China. "Gracias al presidente (Vladimir) Putin, gracias a Rusia, gracias a China y gracias a muchos amigos en el mundo, Venezuela tiene un equipamiento para garantizar la paz".

mbj/pgf/dga