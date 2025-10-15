"No debemos precipitarnos bajando tan agresivamente la tasa": Heath de Banco de México

(Actualiza con detalles y contexto)

CIUDAD DE MÉXICO, 15 oct (Reuters) - El subgobernador del banco central de México Jonathan Heath considera que la autoridad monetaria no debe precipitarse en bajar agresivamente su tasa clave de interés hasta tener la certeza de que la inflación está retomando una clara tendencia a la baja.

Durante un podcast del Grupo Financiero Banorte, el funcionario refirió que los incrementos continuos en costos laborales y precios internacionales de alimentos están dificultando la rápida convergencia hacia el objetivo inflacionario del 3%.

"No debemos precipitarnos bajando tan agresivamente la tasa", dijo Heath quien afirmó que si bien la inflación general se ubica por debajo del 4%, el índice subyacente continua elevado y ello demanda una postura monetaria más cautelosa respecto a los recortes de la tasa referencial.

La inflación general se ubicó en un 3,76% a tasa anual en septiembre mientras que la subyacente se situó en un 4,28%.

A fines de septiembre el banco central de México (Banxico) redujo la tasa de fondeo interbancario en 25 puntos básicos (pb) a un 7,5% y dijo que hacia adelante valorará recortes adicionales. La tasa ha disminuido 375 pb desde 2024 como parte de un ciclo de reajustes tras alcanzar un récord del 11,25%.

"Nosotros deberíamos hacer lo que están haciendo en Colombia, ser mucho más cautelosos y esperar a ver si realmente la inflación pudiera retomar una tendencia a la baja", dijo para luego agregar que no cree que la inflación baje a su meta a mediados del año próximo.

Agregó que la tasa estará en terreno claramente neutral si se consolidan dos recortes adicionales, de 25 pb, en las decisiones de noviembre y diciembre.