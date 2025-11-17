"No dejen que el miedo congele sus corazones", dice Jara tras pasar a balotaje en Chile

La izquierdista Jeannette Jara llamó a los chilenos a no paralizarse por el "miedo" que propaga su rival en el balotaje, el ultraderechista José Antonio Kast, tras la elección de este domingo.

Jara, comunista y abanderada de nueve partidos de centro-izquierda, adelanta con el 2,5% de los votos a Kast con el 78% de los votos escrutados.

"No dejen que el miedo congele sus corazones. No vale la pena. Al miedo hay que combatirlo dándole más seguridad a las familias. No inventando soluciones imaginarias en cabezas que de un segundo para otro se le ocurre una idea más radical que la siguiente", dijo Jara frente a sus seguidores en el centro de Santiago.

ps/vel/cjc