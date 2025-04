"No echo de menos el tenis", reconoce Rafa Nadal

La leyenda española Rafael Nadal afirmó este lunes no echar de menos el tenis, en el marco de los premios Laureus del deporte en Madrid, donde fue galardonado como ícono deportivo por su inmensa carrera concluida en 2024.

"No lo echo de menos, la verdad, lo echo de menos cero. No porque terminara cansado ni peleado con el tenis, para nada", explicó Nadal ante la prensa.

"Terminé feliz y si hubiera podido seguiría jugando, el tenis me ha hecho feliz toda mi vida. Cuando uno se da cuenta de que no puede, intenta cerrar la etapa, y yo la he cerrado", reconoció el mallorquín.

Nadal, de 38 años, ganador de 22 títulos del Grand Slam, 14 de ellos en Roland Garros, donde recibirá un homenaje a finales de mayo, está en paz con su decisión: "Tardé lo que tardé porque necesitaba tiempo para estar convencido de que la decisión que tomaba era la adecuada. Lo que hubiera tomado muy mal es la idea de que estuviese en el sofá de mi casa pensando que podía estar ahí jugando".

Nadal confirmó, sin embargo, que sigue el tenis y que ve los partidos que le interesan.

