"No encuentro qué pedirle más a los futbolistas", afirma Diego Simeone

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, valoró el trabajo de sus jugadores después de la derrota del equipo colchonero este miércoles en el Metropolitano ante el Bodo/Glimt (2-1) en la última fecha de la liguilla de la Champions.

"Lo dimos todo. ¿Exigirle y pedirle más a los futbolistas? No encuentro el qué pedirle más a los futbolistas, están trabajando bien, se están esforzando, están compitiendo", declaró el técnico argentino en conferencia de prensa al término del partido que condenó a su equipo a pasar por el playoff de acceso a octavos de final en febrero.

"Sabíamos de sus transiciones peligrosas, su manera de defender grupalmente muy bien, creo que en el primer tiempo pudimos haber marcado algún gol más por las ocasiones que generamos y no fuimos concretos cuando pudimos serlo", analizó.

"Nos encontramos con un partido en el que habíamos hecho méritos para estar en ventaja y estábamos en desventaja, pese a eso seguimos trabajando buscando distintas maneras de hacer un gol", agregó.