No es ni ajo ni chimichurri: el condimento que los argentinos usan para que la carne quede más tierna y sabrosa

MADRID, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -

El asado argentino no es solo una comida; es casi una ceremonia. Las brasas, el fuego lento y el tiempo de espera forman parte del ritual tanto como la carne. Pero más allá de la técnica o la paciencia del parrillero, hay un ingrediente que está despertando curiosidad incluso entre los más puristas: la salsa inglesa.

Según expertos consultados por el medio argentino TN.com.ar, este condimento está ganando terreno en las parrillas del país y promete cambiar la forma de cocinar carne. Lejos del clásico ajo o del infaltable chimichurri, la salsa inglesa -también conocida como Worcestershire sauce- combina vinagre, melaza, especias y anchoas, logrando un sabor equilibrado entre dulce, salado y ácido. Esa mezcla no solo potencia el gusto natural de la carne, sino que además ayuda a que quede más tierna y jugosa durante la cocción.

El truco está en pincelar la carne con unas gotas de salsa inglesa unos minutos antes de llevarla al fuego, junto con un poco de sal gruesa y pimienta negra recién molida. No se trata de marinar ni de empapar: basta una fina capa para que la carne absorba los sabores y conserve su jugosidad.

SECRETOS DE UN ASADO ARGENTINO

El asado argentino es un arte que se basa en la paciencia y el respeto por la carne. Los parrilleros más experimentados coinciden en que la clave está en usar fuego bajo e indirecto, evitar pinchar la carne para no perder jugos y salpicar con abundante sal parrillera, que la carne absorbe solo en la medida justa. A estos gestos tradicionales se suma un truco que cada vez tiene más adeptos: remojar los cortes en leche entera durante unas horas antes de asar, una técnica que ablanda las fibras gracias al ácido láctico sin alterar el sabor original. Pero la salsa inglesa ha irrumpido como una alternativa más rápida y práctica, ideal para quienes buscan una textura más tierna y un sabor más profundo sin complicaciones.

CÓMO MEJORAR LAS CARNES A LA PLANCHA

Aunque en España no existe la costumbre del asado a la parrilla como en Argentina, este condimento puede ser un gran aliado para mejorar la carne a la plancha, al horno o en barbacoa. Basta con añadir unas gotas de salsa inglesa antes de cocinar o incluso durante el sellado para realzar el sabor y mantener la jugosidad.

Su efecto tiene una explicación sencilla: la acidez del vinagre ablanda las fibras de la carne, mientras que el toque dulce de la melaza ayuda a caramelizar la superficie durante la cocción, creando ese contraste entre exterior crujiente e interior tierno que tanto gusta. Las especias y las anchoas, en pequeñas cantidades, aportan un fondo umami -ese sabor sabroso característico de los caldos y guisos lentos- que convierte una carne corriente en una pieza con más cuerpo y aroma. Funciona tanto con ternera como con cerdo o pollo, y especialmente bien en cortes como el entrecot, la chuleta o las costillas.

Lo importante, como señalan los parrilleros argentinos, es usar la cantidad justa: solo unas gotas bastan para conseguir una carne tierna y llena de sabor.