"No es tiempo para el desencanto ni la euforia", asegura Arbeloa

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, respondió este sábado a las afirmaciones de Kylian Mbappé en las que el atacante francés señaló la falta de ganas del equipo como culpable de la derrota el miércoles ante el Benfica en Lisboa (4-2) en Champions, que dejó al equipo blanco fuera del Top 8 de Europa.

"Estamos trabajando para encontrar la constancia. No es tiempo para el desencanto ni la euforia. Es tiempo para el trabajo, solo eso", declaró Arbeloa en la rueda de prensa previa al choque ante Rayo Vallecano en Laliga.

El delantero estrella del cuadro madridista afirmó en Lisboa que no se trataba de un tema de calidad ni de táctica sino de "tener más ganas".

El entrenador salmantino también fue cuestionado sobre si hay jugadores intocables. "Entiendo los debates, pero quiero tener a los mejores dentro del campo. Cuantos más minutos puedan estar, mejor", explicó el exjugador del Real Madrid, que sustituyó a Xabi Alonso a principios de enero.

"Son jugadores capaces de desequilibrar y habrá gente que no son del Madrid que no quieren que estén en el campo, pero los del Madrid querrán que estén siempre", prosiguió.

Tras los pitidos del Bernabéu por la falta de resultados, el despido de Alonso y la actitud de algunos futbolistas como Vínicius, Arbeloa confía en un buen recibimiento de su afición, pese a la derrota en la capital lusa.

"Yo espero un Bernabéu que esté con el equipo, como estuvo el último partido en casa y como saben que necesitamos", afirmó.

"Siempre al Bernabéu le pido su apoyo porque con ellos somos mucho más fuertes. Saben que nuestro objetivo, evidentemente, es ganar el domingo, seguir en la lucha por LaLiga, que estamos peleando muy fuertemente, con muchísimas ganas. Y si queremos seguir ahí, les necesitamos", insistió.

También recalcó que el equipo está trabajando para analizar y encontrar la constancia con el objetivo de revertir la situación.

"Vienen dos semanas en las que podremos trabajar a todos los niveles. Es lo que estamos buscando para mejorar e ir a más", subrayó.