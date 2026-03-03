"No es Winston Churchill": Trump intensifica críticas a primer ministro británico Starmer

Por Kate Holton y Nandita Bose

LONDRES/WASHINGTON, 3 mar (Reuters) - El presidente Donald Trump intensificó el martes sus críticas al primer ministro británico, Keir Starmer, afirmando que su falta de apoyo inmediato a los ataques estadounidenses contra Irán demostraba que "no estamos tratando con Winston Churchill".

Trump ha arremetido contra Starmer tres veces esta semana después de que este afirmara que ni el ejército británico ni sus bases aéreas participaron en los ataques iniciales de Estados Unidos e Israel contra Teherán, en los que murió el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Starmer declaró ante el Parlamento que el Gobierno había aprendido de sus errores al apoyar a Estados Unidos en la guerra de Irak de 2003, y afirmó que cualquier acción militar debe contar con un "plan viable y bien pensado". También afirmó que no creía en un "cambio de régimen caído del cielo".

Sin embargo, desde entonces, Starmer ha permitido a Estados Unidos utilizar bases británicas para lanzar lo que él denominó ataques limitados y defensivos con el fin de debilitar las capacidades de Teherán, después de que Irán atacara a los aliados de Washington en la región con drones y misiles.

El lunes, una base británica en Chipre fue atacada por un dron que, según las autoridades chipriotas, probablemente fue lanzado por el grupo libanés Hezbolá, respaldado por Irán, lo que llevó a Londres a enviar un destructor y más helicópteros con tecnología antidrones a la región.

Trump dijo a periodistas durante una reunión en el Despacho Oval con el canciller alemán Friedrich Merz que estaba muy decepcionado con Gran Bretaña.

"No estamos tratando con Winston Churchill", dijo, comparando a Starmer con el venerado líder británico de la época de la Segunda Guerra Mundial.

Gran Bretaña se ha enorgullecido durante mucho tiempo de su relación con Estados Unidos, gracias a que líderes como Churchill, Margaret Thatcher y Tony Blair cultivaron relaciones sólidas con Franklin D. Roosevelt, Ronald Reagan y George W. Bush.

Starmer sorprendió a sus críticos cuando también entabló una sólida relación con Trump, pero esta se ha visto puesta a prueba en el último año, ya que el líder estadounidense se ha vuelto más combativo en varios frentes.

Trump había dicho antes al periódico The Sun que países como Francia habían mostrado un mayor apoyo y que nunca había esperado ver cómo la que una vez fue "la más sólida de todas" las relaciones cambiaba de esta manera.

"Es muy triste ver que la relación obviamente no es lo que era", señaló Trump al Sun.

Trump dijo que Estados Unidos no necesitaba a Reino Unido para librar una guerra en Oriente Medio, pero añadió: "No va a importar, pero (Starmer) debería haber ayudado (...) debería haberlo hecho".

"Quiero decir, Francia ha estado genial. Todos han estado geniales. Reino Unido ha sido muy diferente a los demás".

Starmer dijo el lunes en el Parlamento: "El presidente Trump ha expresado su desacuerdo con nuestra decisión de no participar en los primeros ataques, pero es mi deber juzgar qué es lo que más conviene a los intereses nacionales de Reino Unido. Eso es lo que he hecho y lo mantengo".

(Información de Sarah Young; redacción de Kate Holton; editado en español por Patrycja Dobrowolska y Javier Leira)