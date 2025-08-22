"No está decidido" qué hará la Reserva Federal en septiembre: Collins

22 ago (Reuters) - No está "decidido" lo que harán los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal en su próxima reunión de septiembre, ya que los riesgos para el máximo empleo y la estabilidad de precios se encuentran en un "equilibrio aproximado", dijo el viernes la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins.

"Yo diría que no es un trato hecho en términos de lo que hagamos en la próxima reunión, pero una gama de posibilidades está sobre la mesa, y vamos a obtener más datos entre ahora y entonces", dijo Collins a Bloomberg Television en una entrevista en el simposio económico anual del Banco de la Reserva Federal de Kansas City en Jackson Hole, Wyoming.

