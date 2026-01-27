No está planteadas elecciones presidenciales en Venezuela, dice hijo de Maduro

El hijo del depuesto presidente Nicolás Maduro descartó el martes que se declare la "falta temporal" del líder chavista, tras su captura por parte de Estados Unidos, un paso necesario para convocar elecciones presidenciales en Venezuela

"No está planteado elecciones", dijo el diputado Nicolás Maduro Guerra a la AFP al término de una sesión parlamentaria. "El Tribunal Supremo de Justicia no legitima el secuestro y por lo tanto no declaramos la falta temporal, no se declara (...). Aquí no hay falta temporal, aquí no hay ningún lapso corriendo", afirmó

Delcy Rodríguez, que era vicepresidenta de Maduro, asumió como presidenta interina en principio por una duración máxima 180 días, tras lo cual teóricamente tendría que llamarse a elecciones