"No estoy triste por la plata", aclara Alison Dos Santos

El brasileño Alison Dos Santos vivió una montaña rusa de emociones este viernes en el Mundial de atletismo de Tokio, donde fue finalmente medallista de plata en los 400 metros vallas pese a haber sido designado unos instantes como campeón.

La estrella paulista de 25 años entró segundo en meta (46.84), detrás del estadounidense Rai Benjamin (46.52), que poco después de cruzar la meta era descalificado, lo que daba en ese momento el oro a Dos Santos.

"No entregaron las medallas de inmediato. Estábamos ahí bebiendo agua, descansando y tomando aire. Me llamaron desde la grada y ahí me dijeron que Rai estaba descalificado y que yo tenía el oro", contó Alison Dos Santos después al recordar cómo vivió esos momentos.

Pero su condición de campeón del mundo le duró muy poco, ya que el recurso interpuesto rápidamente por Benjamin tuvo éxito y se le recalificó, con lo que Alison Dos Santos volvió a tomar el ascensor para bajar un piso, hasta el segundo lugar de la clasificación.

"Si no pasa nada irregular, no es así como quiero ganar el oro. Quiero lograrlo ganando la carrera. Así que no estoy triste por la plata, estoy feliz", aseguró.

Alison Dos Santos, bronce olímpico en 2021 y 2024 en esta prueba de grandísima exigencia en estos momentos por el altísimo nivel de los competidores, logra su segunda medalla mundial, tres años después de haber sido el campeón en Eugene 2022.

"Siento que la perfección no existe. Cuando corro intento acercarme a ello. He enfocado esto como cuando entreno, como si estuviera solo en la pista. Es como si fuera lo mismo, yo luchando contra mí mismo, yo contra el reloj", indicó.

El tercer puesto de la final fue para el catarí Abderrahman Samba (47.06), mientras que la principal decepción la vivió el defensor del título y plusmarquista mundial, el noruego Karsten Warholm, que apenas pudo ser quinto (47.58) tras sentir un pinchazo en el inicio de su vuelta de pista.

Brasil suma su segunda medalla en Tokio 2025 y la segunda de plata, después de la lograda por Caio Bonfim en 35 kilómetros marcha el pasado sábado.

