No guardo rencor y quiero volver a jugar en australia, dice djokovic

Por Karolos Grohmann

PAR√ćS, 27 mayo (Reuters) - El n√ļmero uno del mundo, Novak Djokovic, dijo el viernes que le gustar√≠a volver a jugar en Australia a pesar de haber sido deportado del pa√≠s a principios de a√Īo por no tener la vacuna contra el COVID-19.

El 20 veces ganador de torneos del Grand Slam no pudo defender su título del Abierto de Australia en enero tras ser deportado después de haber sido admitido inicialmente en el torneo a pesar de no estar vacunado.

"No sé nada sobre si me van a restablecer el visado o si me van a permitir volver a Australia. Me gustaría hacerlo. Me gustaría ir allí y jugar el Abierto de Australia", dijo el serbio en una conferencia de prensa.

"No guardo ning√ļn rencor. Pas√≥ lo que pas√≥. Si tengo la oportunidad de volver a Australia y jugar en el lugar donde logr√© el mayor √©xito de mi carrera en los Grand Slam, me encantar√≠a volver".

Djokovic, que no est√° vacunado contra el COVID-19, fue expulsado de Australia tras un calvario de 11 d√≠as por decisi√≥n del ministro de Inmigraci√≥n del pa√≠s ante la preocupaci√≥n de que el tenista pudiera alimentar una campa√Īa antivacunas.

Djokovic pas√≥ algunos d√≠as en un centro de detenci√≥n de inmigrantes en Melbourne y conoci√≥ a refugiados que llevaban a√Īos all√≠. Algunos han sido liberados desde entonces.

"Si eso es correcto, obviamente me alegro mucho, porque s√© que fue muy dif√≠cil para ellos, sobre todo para los que se quedaron all√≠ durante nueve a√Īos", dijo Djokovic.

"Me qued√© all√≠ una semana, y no puedo imaginar c√≥mo se sintieron durante nueve a√Īos. Si he aportado algo de luz a esa situaci√≥n, ya sabes, de forma positiva para ellos, para que esto ocurra, por supuesto que estoy muy contento". (Editado en espa√Īol por Javier Leira)