"No ha salido como nos hubiera gustado", dice Alonso tras su cese en el Real Madrid

Un día después de que Xabi Alonso fuera destituido al frente del Real Madrid, el técnico vasco se despidió en un mensaje en Instagram en el que reconoce que le habría gustado tener un recorrido diferente en la Casa Blanca.

"Concluye esta etapa profesional, y no ha salido como nos hubiera gustado", empezó este martes Alonso en una publicación que difundió en su cuenta Instagram, junto a dos fotos en las que se le ve dirigiendo al equipo.

"Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad", prosiguió el entrenador, que fue cesado tras perder el domingo la final de la Supercopa de España ante el Barcelona por 3-2 en Yedá, Arabia Saudita.

Para acabar, agradeció la confianza por parte de la directiva y de los futbolistas, así como los hinchas: "Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridismo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible".