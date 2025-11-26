Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
No hablar, puede matar, confiesa Samuel Umtiti sobre su depresión
"No hablar, puede matar", reconoce Samuel Umtiti, campeón del mundo con Francia en 2018, que se abre sobre su depresión en un documental sobre la salud mental en los jóvenes que se difundirá en diciembre...
"No hablar, puede matar", reconoce Samuel Umtiti, campeón del mundo con Francia en 2018, que se abre sobre su depresión en un documental sobre la salud mental en los jóvenes que se difundirá en diciembre en varias emisoras y salas de cine francesas.
"La soledad es una cosa muy fuerte, que realmente puede matar a una persona, no hablar, puede matar, es lo que me pasó durante meses y meses, tenía la impresión de estar sin estar", recuerda el autor del gol de la victoria contra Bélgica (1-0) en las semifinales del Mundial 2018.
Tras haber forzado de más su rodilla para lograr el título mundial, sufrió una lesión que le arrastró mentalmente.
"Estaba totalmente en una depresión, sin poder juntar palabras. Todo el mundo pensaba que yo era feliz porque ganaba dinero, pero lo que me interesaba era el aspecto humano y jugar al fútbol, y no tenía ni lo primero ni lo segundo", continúa.
El defensa ha concedido su testimonio al documental: "Têtes plongeantes: faire équipe pour la santé mentale" ("Cabizbajos: formar equipo por la salud mental" en español), dirigido por Lenny Grossman, y que se emitirá el 2 de diciembre en varios canales de YouTube, además de en salas de cine de París y otras grandes ciudades francesas.
En 56 minutos, se intercalan emotivos testimonios de adolescentes, algunos de ellos tras experimentar tentativas de suicidio, con las palabras de estrellas del fútbol.
El exjugador del Real Madrid Raphael Varane confiesa también en esta película que atravesaba una depresión cuando fichó por el club blanco a los 18 años.
Otros de los jugadores franceses campeones del mundo, que fundaron la asociación benéfica Genération 2018, como Olivier Giroud, Blaise Matuidi y Djibril Sidibé, también aparecen en el documental.
